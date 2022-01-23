呂慧儀否認張景淳被踢出《愛．回家》 安全第一 薛家燕暫無得抱孫仔

薛家燕談到8個月大的孫仔非常得意，最近新抱已教曉孫仔做請請手勢拜年。她笑說孫仔昨日已向她請請，如日日這樣向她拜年，都要派好多利市，但好開心。

備200封利市分享好運

薛家燕透露第五波疫情下，被兒子要求減少見孫仔，「個仔話我經常外出工作，擔心有染疫風險，叫我不要入屋見孫仔，只可視像或遠距離，不能埋身抱。現在疫情緊張少少，安全第一，希望疫情快點過去」。她稱疫情影響，有不少賀年工作都要取消，有點遺憾。不過她準備了200封利市，見到親戚朋友都派，分享好運。

提到數星期前拍節目，堪輿學家李責丞曾預測疫情涉動物問題，之後真的應驗跟倉鼠有關。李丞責贈言她來年有喜事，有可能攞獎，她笑言以為中六合彩，點知上期沒中，會一直買。

滕麗名46歲生日狂收蛋糕

劉丹、滕麗名、呂慧儀及蘇韻姿拍《愛‧回家》至年廿九才收爐，相約當日在廠內吃團年飯。劉丹笑稱食物多數由女士負責，他只負責食。他透露在內地發展的兒子劉愷威已回港，一家人過年。滕麗名剛度過46歲生日，收到10多個生日蛋糕，許了很多個願望，最緊要疫情快過去。她笑言往年生日愛出埠，今年要留港抗疫。

劉丹幫口撐「女婿」張景淳

呂慧儀劇中拍檔張景淳傳因經常遲到被封「遲到王」，傳被高層訓話兼暫時踢出劇組。

呂慧儀撐張景淳說：「新年新氣象，什麼都會好，疫情亦會好轉。是非通常是一個人講，就愈傳愈誇張，其實件事不是這樣，大家都很勤力做好本分，最勤力就是爸爸劉丹。」劉丹亦幫口說：「有沒有聽過一個笑話，人家說山上有個窿，傳傳吓就變了山上有條龍。」呂慧儀續稱只是一件小事，相信大家會愈做愈好，「爸爸劉丹教得好，熊家無論裏裏外外也教得很聽話，連女婿也很聽話」。

JW﹕與男友互相做後盾

JW表示今年積極做音樂，因去年投入拍劇，已兩年沒有出歌，早前錄好一首歌，過年前再錄多一首。是否想在4月無綫與港台合辦音樂頒獎禮爭獎？她說無想到頒獎禮，不想為獎項局限自己，準備年底出新唱片，目標再開演唱會。

JW表示目前以事業為先，婚姻大事放慢一步，跟男友感情穩定，互相做後盾，支持對方發展事業，相親相愛沒有壓力，也不心急結婚，加上疫情下不方便結婚擺酒，相信親友拜年時不會催婚。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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