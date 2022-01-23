拍片比併盆菜惹網民不滿 雪姨火速下架兼道歉

大酒店對茶餐廳

昨日雪姨拍片玩真人實測比較，以3間食肆的迷你盆菜比併，分別是兩間大酒店及茶餐廳的出品，價錢相距極大。雪姨大讚兩間大酒店的盆菜，並彈茶餐廳盆菜的水準，嫌少髮菜。

有關影片上架引起很大反應，網民對雪姨以大酒店跟茶餐廳出品作比較，斥不公平，是688元跟128元的分別，引發一面倒負評。有網民聲稱是她的長期支持者，稱她今次的拍攝令人失望，有要求她向茶餐廳道歉，又有斥雪姨在現時的艱難時期向小店踩一腳。

在負評聲中，雪姨將片段下架並道歉，承認做得不夠好，並解釋以酒店跟茶餐廳出品比較原因，是負責聯絡的同事說很少食肆推出迷你盆菜。她說：「我身為老闆都責無旁貸，所以我即刻take down條片，然後勇於承認過錯。」

雪姨承諾以後更嚴密把關，又稱自己一向支持良心小店。

娛樂組