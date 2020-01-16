【開箱】《The Hand of God》 有機會角逐奧斯卡 球王馬拉當拿救導演一命

由大家庭到失去父母

上述電影中，代表意大利角逐奧斯卡最佳國際電影的《The Hand of God》，由拍過《羅馬浮世繪》、《回春》等片的保路蘇雲天奴（Paolo Sorrentino）執導、編劇及監製，去年9月在第78屆威尼斯影展贏得評審團大獎，男主角菲臘普施哥緹（Filippo Scotti）亦榮膺表揚新演員的馬斯杜安尼獎，該片於12月15日在影視串流平台Netflix上架。 其實《The Hand of God》可說是現年51歲導演保路蘇雲天奴的半自傳作品，故事講述1980年代中，年僅16歲少年Fabietto在那不勒斯出生及成長，家裏有父母及哥哥，還有一大堆親戚，閒來有很多聚會，既吵鬧又充滿歡笑聲；其間阿根廷球王馬拉當拿奪得世界盃冠軍後，來到那不勒斯效力球會拿坡里，成為全城盛事，熱愛足球的Fabietto跟親友更定期捧場。怎料某次雙親度假期間，吸入一氧化碳意外身亡。變成孤兒的Fabietto活在傷痛中，此時愛上了電影的他，決定外闖，到羅馬發展。

電影名叫《The Hand of God》，既提及了1986年墨西哥世界盃，馬拉當拿在半準決賽對英格蘭所攻入的經典兩球，其中之一用手打入；當年沒有VAR（視像裁判）輔助執法，球證沒發現判罰，馬拉當拿後來辯稱是「上帝之手」。片中馬拉當拿亦救了Fabietto一命，本來要跟雙親往度假，他卻寧願留家看馬拉當拿為拿坡里作賽，逃過了一劫。

少年Fabietto失去父母，那是保路蘇雲天奴的親身經歷，拍了近30年電影的他，10年前開始構思，是否可把自己的故事拍成電影，於是從記憶裏把爸媽、親戚、朋友等逐一抽出來，兩個星期內就寫成劇本，決定透過影像面對這一段傷痛，以及回溯家鄉那不勒斯的印象。憑《醉美的一課》去年奪得奧斯卡最佳國際電影獎的丹麥導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg），2019年亦經歷喪女之痛，在一個座談會上他就表示，《The Hand of God》給了他共鳴，而且帶着暖意。

疑幻疑真的魔幻時刻

片中也像保路蘇雲天奴其他電影，開首帶來魔幻時刻，Fabietto的阿姨Patrizia等巴士期間，遇到自稱是那不勒斯主教聖雅納略的男子，還說載她一程，之後到昏暗的大宅跟小和尚碰面，並親吻小和尚的頭，男子對Patrizia說，她想得到幾個孩子也可以。回到家裏，丈夫質問Patrizia到底去了哪裏，為何遲了兩小時回家。她稱遇到小和尚，丈夫不信並認定她做了見不得光的事，因而打罵起來。Patrizia不育，遇到主教和小和尚是幻想還是真實？跟Patrizia感情要好的Fabietto，離開那不勒斯時，在火車也看到小和尚的出現，是他夢想成真的寓意嗎？

此片當然不會完全是保路蘇雲天奴的故事，為了戲劇效果，少不免增減枝節，但對電影的熱愛，倒是主角與導演如一。保路曾說能把音樂、影像和故事結合一起是很美麗的事，家人對文化藝術興趣不大，他在大學修讀經濟，卻愛上了電影，少年時每當有攝製隊到那不勒斯拍戲，他都會自薦當義工，並因此認識了《赤色月亮》導演安東尼奧卡布阿諾（Antonio Capuano），這段真實經歷亦在片中呈現出來。

除了《The Hand of God》，Netflix亦播放了8分鐘《導演回帶》片段，保路蘇雲天奴重返那不勒斯，帶觀衆走訪他的故居，片中出現過的景點，回顧自己的童年。