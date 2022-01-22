《青春不要臉》肥仔變巨星 余德丞首當男一頂住壓力過戲癮

記者：鍾一虹

余德丞（Dickson）在無綫劇《青春不要臉》飾演柳德榮，由一名肥仔蛻變成巨星，以劉德華、梁朝偉、周潤發為藍本；拍攝前Dickson擔心觀眾會將他跟這些巨星比較。

著華仔舊衫表演心口碎大石

Dickson說：「劇情講我演不同時代的經典角色，全部在我出世前發生，拍前要翻看好多片段；扮楊過是我第一次演古裝，黐頭套要花時間和心機。表演『心口碎大石』項目，真的安排我著劉德華1983年穿過的那件衫，冬天著住件薄衫表演都幾凍，瞓在板牀上表演碎大石，體會到那種皮肉之痛，心口都被碎片磨損了。模仿梁朝偉『牙齒拉汽車』，用口咬住毛巾和橡筋拉車，牙骱好攰，口水都爆出來，當拉郁架車時，好自然做到開心表情。重演《上海灘》許文強與丁力對戲，我的演技怎及得上周潤發，但過足戲癮，好滿意這個造型。」

跟前輩足迹走一遍獲益良多

由於該劇運用影像技巧，透過CG特效將Dickson融入舊片段中，加大了演出的難度。Dickson說：「好考模仿能力，一舉手一投足，甚至講對白的口形都要跟足經典，當自己第一身演該角色，用不同角度拍攝，每個角色都要拍好多次。」他稱故事以1980年代娛樂圈為背景，講述一班電視台藝訓班學生的奮鬥故事，激勵大家別輕易放棄，一定要勇敢面對挑戰，為目標和夢想努力，並且向一眾明星前輩致敬。問他是否視模仿的巨星為奮鬥目標？他說：「跟他們的足迹走了一遍，體會到他們做了很多事、經歷了不同的磨練，我都好開心，憑這部劇一次過汲取經驗，亦毋忘對演藝工作的初心和熱誠，當然想做出一番成就，希望演出得到觀眾支持，爭取更多影視演出機會。」

緊張觀眾反應多過收視成績

大病過後的Dickson重新出發，獲力捧做男一，他非常珍惜這個機會，但自爆開工頭兩星期好大壓力，「我怕應付不來，都是邊做邊學，多得監製畀我信心，對手又不停鼓勵我」。他自覺演技仍有不足之處，只求這部青春喜劇帶出一點活力，為港人打氣。至於收視，他說：「擔心不來，我比較緊張觀眾反應，想大家睇得開心和輕鬆。」

拍綜藝求變 展露口花毒舌一面

綜藝節目方面，Dickson也積極求變，笑言最近主持節目《真‧女神轉身》中結識到好多女神，展露自己口花、毒舌及挑剔的一面，從中學到好多嘢，「我明白追女仔不能太真誠，要花心思、講細心，女仔都喜歡暖男」。他稱擇偶條件不變，要合眼緣、易溝通及愛吃。

服裝提供：Sandro Homme

場地提供：The Hari Hong Kong