呂爵安25歲生日叫Dee哥戒煙 古巨基送「E先生」蛋糕祝賀

姜濤魏浚笙曬Edan「黑圖」祝賀

阮小儀被封Edan「正印」，她上載捉實Edan手臂「咬耳仔」密密傾的照片，她笑說靜雞雞告知Edan，「你戇居同chok都係正嘅」。MIRROR隊友姜濤與李駿傑（Jeremy），還有魏浚笙（Jeffrey）等先後分享Edan的「黑圖」祝賀。Edan回覆姜濤「姜生你好嘢」。Jeffrey曬的「黑圖」有被Edan「胸襲」。Wyman留言︰「其實我都有張佢樣衰嘅，諗咗好耐，但無你同佢咁熟，都係唔post！」

ERROR成員何啟華（Dee哥）在車上向Edan唱生日歌，還拿出一支煙及打火機叫對方許願。Edan用手撥熄火後，閉着眼許願，說希望Dee哥可以戒煙，說25歲第一個願望給了Dee哥。

娛樂組

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