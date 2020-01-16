【開箱】《不可殺：永生之靈》 跨越600年的孽與緣

被詛咒的孩子

「不可殺」源自韓國民間傳說，相傳在高麗時代末期，即大約600年前，朝廷下令捉拿所有和尚，其中一人逃到妹家避難，怎料她為賞金而告發胞兄，幸好妹夫不忍，於是把他放走。和尚逃亡期間，用飯粒揑出一隻怪獸，並以鐵餵食牠，怪獸長大後四出作亂，由於刀槍不入，故被稱為「不可殺」。 新劇其實跟這頭怪獸無關，編劇借題發揮而已。

《不可殺》同樣講述600年前，曾被「不可殺」詛咒的孩子出世，父母離他而去，只好孤獨過活，且受盡村民欺凌。將軍端剋（鄭進永飾）目睹孩子被打，於是收養並改名端活（李鎮旭飾）。端活從此跟隨養父行軍，負責斬殺兇殘的「鬼物」，更與養父女兒端率（孔升妍飾）結婚。端率誕下一子一女，可惜兒子失明，女兒亦夭折，端率把一切噩運歸咎於端活，他為破解詛咒，決定尋找「不可殺」（權娜拉飾），她一邊取去端活靈魂，使他變成「不可殺」，而她則保留當時記憶，轉世為人。

端活為了報仇，600年來一直追尋她的下落，可是每次都被同樣轉世為人的「鬼物」搶先一步，把這個女人殺死。直到2006年，女方經過9次轉世，成為雙胞胎閔霜延與閔相沄（權娜拉飾）。霜延保留前世記憶，相沄卻沒有，一直無法理解胞姊的前世論，直到某日「不可殺」找上門，把霜延及母親殺死，霜延臨死前吩咐相沄要低調生活，並且找出消滅「不可殺」的劍。

人物多關係複雜

相沄帶着年幼的妹妹閔始皓（孔升妍飾）隱姓埋名，一邊在鄉村生活，一邊尋找寶劍。15年後，端活透過私家偵探找到相沄，並從追殺相沄的「鬼物」手中拯救了她。原來相沄多年來一直被「鬼物」追殺，因她在600年前拿走端活靈魂。每當「鬼物」接近相沄，她的手就會抖震。

後來相沄得悉15年前殺害胞姊與母親的「不可殺」並非端活，而是另一「不可殺」玉圪泰（李準飾），他在600年前被她施咒，胸口有個「黑洞」，長年飽受痛楚。玉圪泰為了解咒，先後殺她8次，今世殺死一次，她便無法轉世。另外，相沄從胞姊遺言中得悉，只有「不可殺」才能殺死「不可殺」，相沄認定端活能夠助她消滅玉圪泰，但她並不知道端活也想找她報仇。

《不可殺》人物眾多且關係複雜，主線是描述兩個「不可殺」與一個女人的三角對立關係，中間加插數隻「鬼物」插科打諢，加上故事橫跨數百年，例如提到相沄前世曾是老婆婆金高芬（李英蘭飾）的妹妹，霜延死前拜託金高芬照顧胞妹。另外，600年前的人物今世亦會出現，例如端活的妻子，今世變成相沄的妹妹始晧；端剋今世成為警察權虎烈，負責調查「不可殺」相關的離奇兇案，還有端活無意間拯救的高中生南夲昀（金宇碩飾），原來前世是端活的失明兒子。編劇藉此帶出前世結下的善緣與惡緣，都會在今世相遇，解開600年恩怨情仇。

「鬼物」有諷刺意味

劇中擁有不死身的「不可殺」端活，厭世角色設定並不新鮮，他的心願是從相沄身上拿回自己靈魂，並把她關在井底受苦，而他解除咒語後，卻一心尋死。端活成為「不可殺」後並沒有為吸血而殺人，導致他的復元能力緩慢，論功力遠不及另一「不可殺」玉圪泰。「鬼物」設定亦有趣，牠們擁有人類軀體，表面上與常人無異，但會突然變得兇殘，其中一隻「水鬼」喜歡下雨，每逢下雨就會行兇；另外還有山鬼，專在山上犯案，頗有諷刺意味。

《不可殺》題材新鮮，可惜劇情進展緩慢，端活尋找真相的過程拖拉太久，到第4集才與相沄相遇，第8集揭開600年前殺害妻兒的兇手其實是玉圪泰。相沄的愚笨個性亦叫人鬱悶，明知「不可殺」目標是她，多年來卻帶着妹妹逃亡；自己遇害受傷，卻跑去關心擁有不死身的端活。至於端活被詛咒的原因、「不可殺」如何誕生等謎團，還得繼續追看。話雖如此，全劇演員表現不錯，尤其是扮演奸角的李準，為劇集帶來追看性。