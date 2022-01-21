疫市拍廣告 森美：幫補一年生活費

【明報專訊】森美擔任加密貨幣兌換店代言人，昨日於觀塘拍攝廣告。他表示在逆市仍接到工作感到開心，「因為第5波疫情，我另有一個廣告工作都要押後，原來網上加密貨幣兌換影響較小，拍這個廣告一日，幫補我未來一整年的生活費，所以我特別向電台請假」。森美自認一向八卦，但接下這廣告後有點愕然，發現自己對NFT（非同質化代幣）認識很少，立即向身邊人請教，又上網找資料學習，「我以往的投資包括股票、基金及保險，而最大投資就放在太太身上，目前為止都賺的。現在要學新領域，都會跟家人討論」。