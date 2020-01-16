JOOX年度推介榜 MIRROR成大贏家 呂爵安開線上音樂會答謝樂迷

【明報專訊】「2021年度JOOX TOP聽推介全年榜」昨日公布結果，MIRROR成員橫掃多個獎項成大贏家，盧瀚霆（Anson Lo）的《Megahit》成為全港JOOX樂迷最愛歌曲；張敬軒與鄭欣宜登上年度男女歌手寶座，張敬軒更分別憑《俏郎君》、《只是太愛你》獲「本地歌曲」和「華語歌曲」。呂爵安（Edan）獲頒首次增設的「年度新人」，同時宣布Edan本月底舉辦首個個人線上音樂會答謝樂迷，屆時柳應廷（Jer）擔任表演嘉賓。
《Megahit》獲樂迷最愛歌曲獎
MIRROR成員成為本年度TOP聽推介大贏家，當中Edan憑《E先生連環不幸事件》及《小諧星》分別奪「本地歌曲」第1位及第5位，成為首名歌手同年勇奪兩個本地歌曲獎項。至於「推介本地歌曲」第3、第4及第6位分別是姜濤《Dear my friend,》、Anson Lo《不可愛教主》及Ian《DWBF》奪得。MIRROR更獲「推介組合」。至於「樂迷最愛歌曲獎」則由超過210萬票、Anson Lo的《Megahit》奪得。
娛樂組
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