JOOX年度推介榜 MIRROR成大贏家 呂爵安開線上音樂會答謝樂迷

《Megahit》獲樂迷最愛歌曲獎

MIRROR成員成為本年度TOP聽推介大贏家，當中Edan憑《E先生連環不幸事件》及《小諧星》分別奪「本地歌曲」第1位及第5位，成為首名歌手同年勇奪兩個本地歌曲獎項。至於「推介本地歌曲」第3、第4及第6位分別是姜濤《Dear my friend,》、Anson Lo《不可愛教主》及Ian《DWBF》奪得。MIRROR更獲「推介組合」。至於「樂迷最愛歌曲獎」則由超過210萬票、Anson Lo的《Megahit》奪得。

娛樂組