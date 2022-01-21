《IT狗》神還原《英雄本色》經典一幕 馮德倫自薦演出 監製持開放態度

記者：唐嘉晞

《IT狗》開播以來網上討論度很高，特別前晚（第8集）驚喜連場，拍攝「阿信」（凌文龍飾）到停車場找辭職的「男B」（陳湛文飾），還原當年《英雄本色》狄龍到停車場找幫人洗車、行路一拐一拐的周潤發兄弟重逢的一幕。劇組神還原這場戲，不過男B拐腳的原因是他坐到腳痹，令觀眾爆笑。

陳湛文扮發哥向經典致敬

陳湛文拍這場戲也好緊張，他在社交平台說心情。因為這場戲是導演向《英雄本色》致敬，他成為向經典致敬的一員很感動，他說：「見到一種曙光，因為曾經有一段時間，紛紛眾說『青黃不接』，我唔敢講我哋接到，但我想講𠵱家已有一班傻佬傻婆不繼咁開拓、探索緊一個未知嘅新世界。」

監製羅耀輝接受訪問，對於觀眾大讚前晚神還原《英雄本色》的一幕，他笑言也要多謝拍攝的停車場，30多年來都沒太大改變，劇組就是在當年拍《英雄本色》的土瓜灣停車場取景。這場戲是首尾呼應，阿信演說中提到make a better tomorrow，《英雄本色》英文名就是《A Better Tomorrow》。

監製羅耀輝：要觀眾開心

羅耀輝稱《IT狗》初構思是處境劇，選IT業為題材因過往較少拍攝，跟ViuTV商討後，決定改為20集的一小時節目，他們便傾向美劇模式製作，由籌備到完成經歷了一年時間，是慢工出細貨，開拍前很多討論、修改與演員圍讀，他也曾親自落場，過程辛苦，最大目標是讓觀眾覺得好笑。他說：「我首次做監製，簡君晉也是首次做電視劇導演，演員也有首次拍劇，大家也是跌跌撞撞去做，拍這部劇是要觀眾開心。」提到馮德倫也是觀眾兼自薦下次要搵他演出？羅耀輝多謝馮德倫支持，他們是好友，當年合作處境劇《老馮日記》。問他下次是否邀對方合作？他稱會持開放態度，有合適題材一定合作。

《IT狗》播出後，有網民要求劇中「Pay Pay Duck」、《大台理論》商品化，還有陳瑞輝（Frankie）演的Never受歡迎而提出拍「外傳」。羅耀輝對網民的反應是意想不到，認為主要是對劇中角色投入喜愛。他稱拍此劇也想幫助新一代演員，電視容易入屋，讓觀眾多認識他們，MIRROR大家也認識，而MIRROR之後也有很多生力軍。劇中多名演員的演出也有突破，是創作角色與演員的成功令觀眾入局。

有否第二季由ViuTV決定

前晚（第8集）另一驚喜是淡出幕前的林祖輝客串，問羅耀輝是否陸續有驚喜？他笑說：「我只可以答大家繼續留意劇集，可以透露《大台理論》會再出現。」他稱《大台理論》其實是方程式，可以說是舊瓶新酒，視乎處理手法能否「活化」。問他《IT狗》的成功？他稱觀眾需要喜劇，好簡單與開心最能打動觀眾。至於是否有《IT狗》續集？他表示拍攝時幕後跟演員也有拍第二季的意向，但決定的是ViuTV，也視乎觀眾的喜愛與支持。