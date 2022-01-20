【開箱】《花開時想月》 禁酒令下的韓國生活

飲酒有害 王帝下禁令

《花開時想月》全劇16集，播出了一半，收視高開7.5%後，跌至近期5.4%，不敵同時段有線頻道Channel A的《Show Window：女王之家》；SBS《那年，我們的夏天》第12集收視5.2%，也逐漸逼近。《花》劇描述貴族出身的姜露曙（惠利飾）家道中落，要做不同苦工養家；她在巿集被流氓欺負，前往漢陽考科舉的南岭（俞承豪飾）出手相助，個性強悍的露曙最終還是靠自己擊退流氓。南岭考獲狀元，成為司憲部監察員，個性正直不阿的他，不願同流合污而得罪上司，被要求捉拿5名犯禁賣酒的百姓，才批准他通過「試用期」。留在漢陽做官的南岭，租住了露曙家的後屋，他倆因生活習慣不同而成為冤家。

另一方面，露曙胞兄欠下巨債，露曙決定偷釀米酒，與好友千金（徐藝花飾）合力四出販賣。南岭與露曙因此結下不解之緣，並漸生情愫。王世子李彪（邊佑錫飾）個性反叛，經常偷偷喝酒，王帝安排南岭當李彪的老師。李彪偷走出宮到酒館時遇上露曙，撞正酒館被查封，李彪與露曙設法逃走，並被對方獨特個性所吸引。至於渴望嫁給靚仔的高官女兒韓愛珍（康美娜飾），在巿集偶遇偷走出宮的李彪，對他一見鍾情，愛珍的父母卻安排她跟南岭成親。

《花開時想月》除了上述四角戀，劇情就是圍繞禁酒令。韓國喝酒文化盛行，這題材符合國情。劇中王帝認為酒會傷身、亂性，而且釀酒耗損大量白米，於是下達禁酒令。可是多年來無論民間還是官場，偷偷賣或買酒者不絕，連王世子也好杯中物，愈禁愈想飲之外，也衍生貪污、走私等問題。

露曙一直不明白為何朝廷要頒下禁酒令，認為喝酒有不少優點，「冬天時，酒能讓身體和暖，為辛苦工作的人帶來安慰」。露曙亡父是酒商，自小看着父親釀酒，盡得真傳。她起初為勢所逼偷偷釀酒，後來慢慢希望重振父業，卻惹來監察員追捕，還觸怒漢陽城最大的走私酒販沈憲（文裕康飾），後者縱橫黑白兩道，獨佔釀酒與賣酒生意。露曙如何對抗逆境成為此劇的看點。

男女主角性格南轅北轍；南岭是古板書生，注重禮儀、法紀，法制不容許的事，絕不會做，例如司憲部迎新會，上司安排美酒給新入職監察員，南岭因禁酒令堅持不喝，結果得罪上司。旁人指摘他，「喝一口就沒事，為何弄到如此田地」。露曙生活艱苦但從不氣餒，也不會怨天尤人，反而想出妙計經營「流動酒莊」，還想到賣酒給妓院，生意愈做愈大。不過此劇有時為了拖延劇情，對白模棱兩可，譬如妓院老闆娘尹心（林雅仁飾）明明想跟露曙做生意，硬要說「給你一個改變人生的機會」。

男主角身世待揭盅

劇中還加插朝廷權力鬥爭的情節。領相大人延詔門（張光飾）與酒販勾結，並設計廢除庶出的王世子李彪。李時欽（崔元英飾）表面上是忠臣，奴隸出身的他害怕打回原形，所以不惜一切保住勢力。南岭與李彪無法避免捲入這場政治鬥爭。南岭身世之謎亦是劇情一部分，小時候失去母親的他，多年來經常在噩夢看到家人被害，施暴者手上有一個紋身；其中一集講他追捕酒販時，遇上可疑男子沈憲，臂上出現同樣的紋身。

《花開時想月》枝節頗多，之後會更豐富還是難以埋尾？且看餘下集數劇情如何發展了。