日劇《來自星星的你》預告片 福士蒼汰騷肌 山本美月扮千頌伊感壓力

韓國SBS電視台2013年首播《來自星星的你》，不單捧紅了「都敏俊」金秀賢，亦令相隔14年再演電視劇的全智賢憑「千頌伊」一角人氣爆發，結局收視高達28.1%，更有助推動韓流席捲全球。故事講述外星人來到地球考察，因意外滯留400年，並遇上女明星的愛情故事。

下月Prime Video首播

《來自星星的你》叫好叫座，內地、印尼及印度等各地電視台先後翻拍，日版算是姍姍來遲，去年夏天低調開鏡，昨日宣布下月23日在Prime Video首播，更會一口氣推出全季10集，好讓觀眾能夠盡享煲劇樂趣。

從長約一分半鐘的預告片段可見，福士蒼汰飾演外星人東山滿，任職大學教授，藉以隱藏身分。其中一幕福士半裸背部，展示健碩肌肉，相當搶鏡。山本美月扮演態度高傲的大明星笹原椿，回家後卻做盡傻事，她跟鄰居東山滿由互相討厭，經過相處之後，最後愛到難捨難離。

福士蒼汰表示，自2013年跟廣末涼子合演日劇《來自星星的他》後，新劇再次扮演外星人，因此收到演出邀約時亦感驚訝，「不過，東山滿的角色充滿魅力，讓我演得很快樂」；山本美月表示，由於原作太出色，令她演來倍感壓力，「幸好笹原椿的角色設定，跟千頌伊略有不同，令我很想演好她，相信日版能夠帶出全新吸引力」。

預告片公開後，有日本網民透過社交媒體留言大讚「福士蒼汰真的很有型」，亦有人批評山本美月劇中表現「不能跟全智賢相提並論」，更有網民建議劇組「應該找坂口健太郎和北川景子演出」。無論是彈是讚，至少能惹起話題，反映觀眾對日版《來自星星的你》相當期待。