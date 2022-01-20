《愛‧回家》林淑敏保護倉鼠

林淑敏輕輕帶過稱《愛‧回家》經常拍出應景話題，都希望劇情寫她中六合彩。問她想贏多少彩金？她說：「我有宗教信仰，好少買六合彩，我希望中到『身體健康』。」許家傑和應叫好，認為劇集寫全家都身體健康，是大家都想要的結果。

謝嘉怡農曆新年曾獲贈白兔

謝嘉怡預計農曆新年有一兩天假期，屆時會跟父母返大埔跟嫲嫲拜年，「我們在蘇格蘭好多親戚，以前在那邊過年好熱鬧，直至前年返香港選港姐，只得我和嫲嫲兩個，好靜，好彩父母已回港，今年多家人陪我」。她稱10歲那年送羊迎猴，非常難忘，爸爸買了一隻小白兔送給她，並取名「馬騮」來應節。

古佩玲自爆要孤獨過節，因父母、兄嫂和1歲侄兒同住廣州，當地疫情不穩定，前往探親要接受28天防疫隔離，她又忙於留港工作，暫時只能靠視像聯絡，「之前患感冒，我立即做測試，好彩不是中招，但都要休息好耐才康復，令我更掛念家人。其實我在加拿大讀書時，都是孤獨過年，通常會約朋友打邊爐，打開電視睇賀年節目感受氣氛」。

張景淳無份宣傳

另一方面，張景淳被指拍《愛‧回家》遲到，令高層曾勵珍不滿，要暫別劇組。在外拍劇的周嘉洛昨日獲安排參與宣傳，但張景淳無份。呂慧儀被傳媒追問時，稱張景淳當日沒遲到，可能一個傳一個說到好嚴重。她希望互相包容及體諒，大家守紀律，不要影響到劇組進度。單立文認為拍了5年紀律好重要，準時是基本守則。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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