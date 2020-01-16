丁子朗為倒吊下體激凸解畫 200磅余德丞撞樣《瘦身男女》劉德華

余德丞為塞蟲露股

余德丞為角色犧牲露股，但不用特別化妝扮肥仔，由身形極具分量的PA阿震做他替身，增加真實感。劇組拍攝時要余德丞與阿震穿一樣的衫褲，做出一樣的表情動作，再以後期製作合成。為求精準，即使簡單的動作都要不斷重複拍攝。余德丞透露劇組安排武術指導從旁指導他與阿震，所有動作、表情，甚至節奏都要很一致。不少網民讚余德丞肥得好真，有點似電影《瘦身男女》劉德華的肥仔角色。

被讚製作認真有誠意

余德丞與丁子朗前晚於首播後，在社交網開直播，有網民留言稱丁子朗倒吊戲疑似下體現形，他笑說：「我想講凸出嚟嘅，其實係安全繩，因為倒吊有危險，所以要有安全繩。」

余德丞稱最難忘塞蟲戲，並說：「我覺得塞條蟲入去幾黐線，個角色為了瘦可以去到好盡。」《青》劇首集口碑不錯，有網民讚製作認真有誠意，看到很多昔日電視片段，勾起很多回憶，感動又好笑，簡單懷舊故事，拍出勵志信息，處理手法有創意。

娛樂組