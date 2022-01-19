失落視后今返加 不捨家人接工作需深思 鍾嘉欣：回去危險區

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

鍾嘉欣日前拍片透露，準備了視后的得獎感言，但未能在台上讀出，所以透過視頻公開。她最感謝老公和一對子女，稱仔女是她心中最大的獎，已經贏了。

第五波疫情影響行程

鍾嘉欣昨日在離港前到尖沙嘴出席商場活動，她表示與3歲兒子Jared留港一個月，原定上周回加拿大，但航班因第五波疫情取消，延至今日坐直航機離港，她祈求一切順利，「我回去危險區，都要接受14日居家隔離，大家祝福我，我會做好防疫措施，保持健康思想和身體，好好照顧自己」。

講到她失落視后，仍保持良好心理質素，嘉欣說：「多謝，人生一定面對高低，好多事發生身上，要珍惜每個令我們昇華的機會，面對所有事都會好的。好似我以前拍劇個角色叫好彩妹，有個好招數『笑口常開，好事自然來』，我常抱這個心態，今次回來，好感恩，疫情下都接到工作。」

讚大女懂事 禮物多行李超重

農曆新年鍾嘉欣要在隔離中度過，雖然欠缺過年氣氛，她認為身體健康已好：「疫情進入第3年，相信大家捱過就活得好，大家加油、保重，堅持一定得。」她又讚5歲大女Kelly已懂事，彼此分開一陣子沒有扭計，她笑說：「我個女說準備1萬個擁抱和親吻，等我回去一齊睡覺，好期待。」她稱子女好幸福，很多長輩送禮物，令行李也超重。

3歲兒子留港學識廣東話

鍾嘉欣承認最近有工作斟洽，因疫情關係，不想與家人分開太久，都要經深思熟慮，她說：「未有計劃何時再回港，可能一年後；其實我老公好多親戚在香港，若疫情過去，老公說會立即執包袱回來。」她發現3歲兒子Jared留港成長快，學會廣東話對答，「他好喜歡媽咪的朋友，又靚，而且經常陪他玩」。

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