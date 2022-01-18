【開箱】《和平使者》 DC版「死侍」笑中有淚

大難不死再出任務

《和平使者》漫畫其實並非DC原創，只是後者透過收購其他出版社所得的「戰利品」。多得Marvel超級英雄片《銀河守護隊》系列導演占士根重啟《自殺特攻：超能暴隊》，去年推出新版《自殺特攻》贏盡口碑，乘勢為新登場角色「和平使者」籌拍個人劇集，本月13日在影視串流平台HBO Max首播，全季共分8集，首周一口氣推出3集，香港觀眾可透過HBO Go同步收看。

《和平使者》的時間軸，緊接在《自殺特攻》結局之後，講述一班反英雄角色包括「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、「回力鏢隊長」柴葛尼（Jai Courtney）、「費力克上校」祖爾堅拿文（Joel Kinnaman）及「血拳」艾迪斯艾巴（Idris Elba）等奉命加入「海星計劃」，意外地拯救地球，其間和平使者中槍卻大難不死，留醫5個月後出院，隨即接到國家任務，參與名為「蝴蝶計劃」的秘密行動。

《T2》奸角扮演惡父

金像女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）在《自殺特攻》扮演美國政府情報主任禾艾敏，新劇客串亮相，講述她派遣手下穆恩等組織全新小隊，要脅和平使者加入，負責暗殺參議員羅蘭高夫的行動，由於後者身邊有個武功高強的保鑣「柔道大師」，結果行動失敗，更意外揭開「蝴蝶計劃」真相。

《和平使者》開播前，觀眾不明新劇為何要一口氣連播3集？答案日前終於揭曉，原因是導演花上大量篇幅，把和平使者的出身背景、跟朋友「義警」和父親「白龍」的關係等，透過連串瑣碎事情，經過整合變得立體，然後到了第3集片尾，「蝴蝶計劃」謎團解開，原來跟外星人有關，他們謀殺參議員的真正動機，亦因此揭盅。

不過，何以監獄內的囚犯都對白龍既敬且畏？暫時仍是未知數。根據漫畫原著，他是上一代自殺特攻成員，殺傷力比兒子有過之而無不及，新劇請來《未來戰士2》（簡稱T2）扮演奸角機械人T-1000的羅拔柏德烈（Robert Patrick）擔綱，演來不怒而威，可謂最佳人選。

「爛番茄」94%好感度

「大隻佬」約翰辛納扮演和平使者，不單喜感十足，而且毫無底線，牀戲全裸上陣，其他同類作品罕見。幾場戲分演活角色反智，例如首集講述他為向醫院清潔工人自詡是超級英雄，竟然誣衊「水行俠」喜歡跟魚類性交，而他說謊的同時，鏡頭卻從後拍攝他穿著病人袍、露出半個屁股的醜態，挖苦意味甚濃。

另一方面，他在父親白龍面前卻是個懦弱自卑的孩子，在強大的父親陰影下，突顯他的無能，因此他的自大自戀、種族和性別歧視等無聊言行，統統有迹可尋。觀眾嘲笑他的同時，觸動惻隱之心，亦會替他難過。

占士根和約翰辛納攜手為《和平使者》打響頭炮，從美國著名影評網站「爛番茄」給予94%好感度已可見一斑。還記得在Marvel超級英雄劇《鷹眼》結局中，以歌頌《美國隊長》為主題的百老匯歌舞劇作為彩蛋，雖然製作認真，卻遭網民鬧爆，批評劇集與歌舞格格不入。

《和平使者》片頭同樣載歌載舞，在懷舊歌曲《Do Ya Wanna Taste It》襯托下，一眾主要演員以最嚴肅的表情，跳出最滑稽的舞蹈，感覺充滿違和，偏偏輿論大讚，這就是導演能否駕馭劇集風格的最大差別了。