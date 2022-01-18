春季日劇主角列陣 道枝駿佑接任金田一 綾瀨遙《前男友的遺書》初演律師

文：蘇珮欣

富士電視台昨日宣布，憑《天國與地獄》榮膺視后的綾瀨遙將會主演4月開播「月9」（逢周一晚9時播出）劇集《前男友的遺書》，故事改編自同名得獎推理小說，講述在某大型律師事務所工作的精英律師劍持麗子（綾瀨遙飾），某日收到舊愛死訊，並就對方在遺書寫上「請把我所有財產轉讓給殺死我的犯人，但若未能在3個月內捉拿兇手，遺財將全數捐贈國家」。

綾瀨遙不僅首次扮演律師，也是首度主演「月9」劇。她表示新劇角色極具挑戰性，有別於以往曾演的角色，而且每集均有大快人心的情節。《X光室的奇蹟》導演鈴木雅之負責執導《前》劇，他跟綾瀨遙曾經6度合作，包括電影《律政英雄》及《豐臣公主》，鈴木雅之稱綾瀨遙是他最喜歡的女演員之一，也是新劇女主角的不二之選。

提起推理劇，NTV電視台昨日亦宣布為紀念《金田一少年事件簿》漫畫面世30周年，今年4月再度開拍真人版電視劇，由男團浪花男子19歲成員道枝駿佑接棒飾演主角金田一。過去男團Kinki Kids成員堂本剛、嵐的松本潤、KAT-TUN的龜梨和也，以及Hey!Say!JUMP的山田涼介都曾演過同一角色，因此道枝駿佑將會成為第5代金田一。

為《金田一》加入演藝界

據悉NTV相隔8年再次開拍《金田一少年事件簿》，電視台發言人表示新劇將會從漫畫眾多篇章中精心挑選，再加入新時代元素。

早前憑日劇《被擦掉的初戀》爆紅的道枝駿佑，新劇首次獨挑大樑，自爆接到演出邀請時忍不住大哭，坦言12歲時因為看過山田涼介扮演金田一，才決心加入演藝界，成為尊尼事務所旗下藝人，「《金田一》不僅是我入行的契機，也是我最想演出的作品，如今感到非常高興，雖有不安感覺，還是十分期待。希望演出與前輩相似，但有自己風格的金田一」。