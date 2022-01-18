租筲箕灣單位擺物品非置業 姜濤錄語音再為天瑜父女打氣

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

「天瑜事件」引起全城關注，天瑜患上「橫紋肌肉瘤」，但疑因醫療事故，手術後變植物人至今逾年半。日前天瑜爸爸分享了一段在天瑜耳邊播姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》的片段，天瑜昏迷以來罕有出現眼睛轉動、頭部微轉，以及發出聲音似在哼歌。天瑜爸爸將片段放上「天瑜醫療事故關注組」集氣，姜濤亦有留意，他日前在社交平台拍片為天瑜及其父打氣，除在Instagram限時動態貼了有關天瑜的報道並留言，「希望她能給我更多反應」、「一切都會好的」，更承諾有時間會親身去探望及唱歌給天瑜聽。此溫暖舉動獲網民激讚。

「醫院可以探的話 你就跟我講」

到昨天（17日）凌晨，天瑜爸爸在關注組專頁分享了一段語音，原來是姜濤私下透過語音為天瑜父女打氣，「天瑜爸爸，我在網上知道你女兒的消息，真的很希望你們一定要加油，我不知可以幫到你們什麼，知爸爸想多些人知道天瑜的事情，很開心可以幫到天瑜，其實我都沒有做到些什麼，純粹真心想跟你們打氣鼓勵，如果醫院可以探的話，你就跟我講，我都會跟公司講，我都很想過來。你幫我同天瑜講，姜濤哥哥要她真的快點好番，加油！我們會一直關注她」。

天瑜爸爸大讚謙卑善良

獲姜濤親自回覆，天瑜爸爸感到難以置信，稱對方的一句說話已經有很大影響力。他亦在關注組專頁留言：「除了感恩，還是感恩，姜濤先生不單拍片為天瑜打氣，更親自發信息給我，能跟本尊對話是萬分榮幸，感謝這名謙卑和善良的年青人，香港需要你為我們帶來更多正能量，請繼續加油！」並表示一定會將錄音給天瑜聽。

姜濤昨日出席ViuTV原創劇《季前賽》開鏡記者會，他表示已透過語音跟天瑜爸爸傾偈，但疫情下連屋企人都不能去探望，所以待疫情好轉，他便會跟公司商量去探望天瑜的事宜。會做些什麼鼓勵天瑜？姜濤說：「看他們想我做什麼，但我們可做的都很有限，希望讓多些人知道這件事。我不確定是否因為我的歌讓她有反應，但如果我的歌可以幫到人，我會很開心，希望我可幫到她。」

姜濤日前被爆搬往筲箕灣新居，他稱新居是租的，主要用來擺放物品，因舊居不夠大，而且每逢節日，銅鑼灣就會很多人，有點不方便，人多的日子他就會到新居住幾日，「如果是買的，我一定會跟大家講，那麼開心的事！（新居被曝光可有不開心？）不會不開心，做藝人都預了，希望粉絲給我們多點空間」。

遺憾沒完整中學生涯

日前姜濤接受鄭裕玲主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，該錄音訪問昨天播出。姜濤在節目中坦言一直有個遺憾，便是沒有一個完整中學生涯，「是好可惜的事，我讀到中三便走了，我有留班，無乜隱瞞，有社工介紹讀其他嘢，離開後幾後悔，沒珍惜學生時光，自己被人欺凌，但其實自己性格都有問題，由細到大都很內向。當時我是好肥的人，但又不肯承認自己肥，有種矛盾，當有人開玩笑話我肥，我會話『肥咩？』令外人不鍾意我，我都不鍾意他們，這個是幼稚心態」。他又稱閒時會上網看心靈雞湯的勵志說話片段，「我阿媽經常同我講，做人不要忘本，要記得由邊度開始，你行到這一步，不要覺得自己好巴閉、好叻。她很少炫耀個仔，在親戚面前都是講係運氣，她是我心靈雞湯，她知我不是讀書材料」。

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