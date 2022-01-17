權娜拉遭襲擊 《不可殺》收視急跌見底

至於其他同時段劇集，任時完主演的MBC《Tracer》成績最佳，前晚第4集錄得7.7%。金南佶主演的SBS《讀取惡心的人們》，第2集收視7.5%，追近《Tracer》成績。丁海寅與Blackpink成員Jisoo合演的JTBC《雪降花》，前晚播第10集，收視2.6%，較上集微跌0.5個百分點，成為同時段最差收視劇集。

《不可殺》第9集講本擁有不死身的權娜拉，600年前取走人類靈魂並轉世為人，跟擁有不死身的李準相遇，後者攻擊權娜拉，幸獲李鎮旭救走。權娜拉對李鎮旭說，600年前他家人被李準所殺，李鎮旭不知能否相信，試圖尋找600年前的真相。另外，孤兒金宇碩出生時患眼疾，接受治療後重見光明，李鎮旭得悉金宇碩身世後，確信對方是自己600年前失明的兒子轉世。