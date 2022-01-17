去年被指病重近癱皮包骨 Celine Dion取消北美巡唱

Celine Dion的Courage巡迴演唱會2019年展開，已演出了52場；到2020年受疫情影響被迫中斷。據悉她去年出現嚴重且持續的肌肉痙攣，目前正在康復中。Celine周六透過社交平台表示，「我真的希望可以健康地登台，但我想只能更有耐心一點」；稱康復期比她預計還長，因此決定取消今年3月9日至4月22日橫跨美加丹佛、鹽湖城、三藩市、洛杉磯、匹兹堡、華盛頓、溫哥華等10多個城市的演出。

Celine Dion表示希望會完全康復，疫情亦能盡快過去，暫時5月25日在英國伯明翰展開的歐洲巡唱仍會繼續。她亦感謝歌迷一直以來的支持，「我感受到你們的愛與支持，這對我非常重要」。

其實這已不是Celine Dion首次以健康理由取消演出，她原定去年11月及今年1至2月在賭城拉斯維加斯駐場獻唱，但去年10月宣布取消，據悉Celine受肌肉痙攣之苦。當時有報道引述其家人稱，Celine的病况持續惡化，雙腿很疼痛，無法下牀走路，整個人幾乎癱瘓，而且暴瘦，本來已瘦削的她更顯得皮包骨，非常虛弱。事實上Celine已很長一段時間沒公開露面，過去亦傳過她患厭食症，但她都一一否認。