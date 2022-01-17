誕第三名女兒 32歲陳嘉寶宣布封肚

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陳嘉寶（Anjaylia）孻女Azaliah是2022年娛樂圈首名出世的星級BB，預產期原為去年12月底，Anjaylia原本「三年抱三」，但因B女「逾期居留」，讓母親歡度完聖誕及元旦才出世。她表示誕下Azaliah一刻，非常感動，「特別是醫生將剛出世的B女即刻放在我心口，畀我抱了好耐，之前兩個女都無畀我抱咁耐。上一刻明明B女仍在肚入面，突然之間就出來放在我心口上面，感覺好神奇」。

從聖經取英文名

Anjaylia透露孻女英文名Azaliah，是她與老公黃頌祈深思熟慮，從聖經中找出來，「我知道實會畀人話我哋，幫囡囡改的名都好難讀，其實是一個傳統，因為老公近五代都是基督徒，這幾代都會在聖經裏面搵英文名，我哋跟傳統，都搵了幾個月。大女Hosanna同二女Eliana英文名都是有意思的，分別是asking for God及God had answered，我想將這個故事延續落去，Azaliah是God has reserved，有一系列意思。Azaliah同我個名讀音好似，當是送給自己的禮物。中文名留給爺爺同嫲嫲改，中文名都是想向長輩致敬」。

Anjaylia表示兩個姐姐見到妹妹Azaliah有不同反應，「她們好鍾意BB，大女完全冇呷醋，同我哋講『我好鍾意Azaliah』。二女就成日想摸妹妹，但有少少呷醋，有時見我抱BB，會過來叫我抱」。

坐月睇《IT狗》捧自己場

已是3女之母的Anjaylia宣布封肚，透露現在要好好坐月，保養好身體後繼續向夢想進發，為女兒做個好榜樣。她說：「我有份參演播映中的ViuTV劇集《IT狗》，坐月時可以睇劇輕鬆一下。好好調理身體，就有動力做自己想做的事。」

問到對女兒有什麼期望？她認為最緊要她們健康、開心平安，與老公意向一致，生仔生女無所謂，笑稱已完成壯舉，與老公最大目標希望有3個小朋友，年紀相近，可以一齊成長是好開心的事。她稱大女同二女一齊玩時，大女識保護妹妹，二女學習時學得好快，這個策略很成功。

老公喜被三愛女「圍攻」

Anjaylia爆老公黃頌祈好享受「3個女人一個墟」，並說：「又多一個女圍住他，他好唔得閒。想起老公一知道今胎是女時，開了支靚酒，以及請朋友食飯慶祝，𠵱家生完3個，理想達到。」Anjaylia與老公為每個孩子特別訂製一張被子做禮物，希望女兒平安健康。早前Anjaylia一班好友為她舉行揭曉BB性別派對，她笑說好開心，其實朋友們已知道BB性別，仍給她機會盡興，一班人食飯傾偈一起揭曉。

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