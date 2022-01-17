黃婉恩疑享免費Tea 走數無發帖 前DJ林柏希：佢Cheap 好肉酸

林柏希稱雙方事前傾好條件，帖文要出IG wall post，惟該名無綫女藝員事後只在IG story出了只見背面沒有餐廳Tea Set的照片。他的同事等了個多星期仍未見該女藝員有任何動靜，於是傳短訊給對方追post，對方沒回覆，當晚卻在IG上載只聚焦自己，把Tea Set糢糊化的照片，並標記餐廳的名字。不過，當林柏希的同事翌日想將Ig帖文截圖時，發現該女藝員已刪走帖文。

林柏希炮轟該女藝員無誠信，直斥一個Tea Set的價錢已看到對方品行，「一個Tea Set值幾錢呀？原來你個朵就係值咁多㗎咋？」又稱是對方主動「搲」並答應會出post，「我完全無嬲，只係覺得佢Cheap，好肉酸呀」，並叫對方不要再用這些招數去其他餐廳呃飲呃食。

林柏希接受傳媒查詢時表示，發文只想提醒同業，不是要公審這名藝人。不過有眼利網民憑服裝、地點及林柏希的描述等，認出女主角是2020年落選港姐黃婉恩，參選期間被爆是何君堯侄仔的女友，現為無綫娛樂新聞台主播。此事曝光後，黃婉恩將隱藏了的帖文「重見天日」，遭不少網民留言調侃。《明報》嘗試聯絡黃婉恩，她回覆稱「多謝你找我去了解成件事」，但沒解釋事件。

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