MIRROR三兄弟拍劇鬥嘴鬥兇

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《IT狗》講述一班IT職場年輕人的奮鬥故事，Lokman與Frankie首次正式拍劇便佔重戲分，兩人在劇中是上司與下屬關係，同演IT界精英的Stanley，在劇中則會跟Lokman爆衝突。

唱歌拍戲 感受大不同

Stanley笑言《IT狗》幾乎令到他們兄弟相殘，「我和Lokman摺晒衫袖，大家鬥兇『咩呀﹗咩呀﹗』，差點打起上來﹗」他自言出道以來，多演蠱惑、奸仔角色，之前在《大叔的愛》的角色口甜舌滑，今次扮演的IT男Marcus，性格則急功近利。Stanley稱最初也怕自己應付不來，幸導演滿意收貨，亦發現與隊友合作唱歌與拍戲，感受大不同，「與隊友在舞台上跳唱，合拍度講求即時反應；一起拍劇有另一種好玩，大家投放好多元素去共同創作」。

Lokman表示與Frankie和Stanley互相熟悉，避免演出的尷尬情况，多了幾分膽量去擦火花，「幫到件事推進，感覺幾得意，合作愉快」。奈何三兄弟未有同場對手戲，Stanley認為有少少可惜，Frankie補充說：「我們在不同崗位有發揮機會，都已經滿足。」Lokman叫大家不用失望，因為與Stanley和Frankie這個3人小組，今年內會再有戲劇方面的合作。

Frankie放負演技獲讚

Frankie一向被封為MIRROR的「門面擔當」，網民公認他高顏值，今次他在劇中扮演個性陰沉的小職員Never，經常開口夾着脷，破壞氣氛，但說話發人深省，走暗黑搞笑路線，Lokman大讚他演技出人意表，「Frankie有時錯有錯着爆蝦碌，令演出更生動；他試過突然拋一句出來，好彩我都接得住！他演得好好，比大家想像中好」。

Frankie表示今次做「氣氛小偷」（意指說話令現場氣氛變差），出言嘲諷愛認叻的上司Lokman，看似口齒伶俐，其實拿揑時很花心思，「我調教到說話好慢和平音，原來會嚇親人，有場跟肥腸（徐浩昌）的對手戲，他接不住」。他笑稱現實生活中也常講錯說話，幸搞笑居多，好少得罪人。

Lokman搞笑難度高

Lokman雖然有點演戲經驗，但第一次搞笑，他直言難度高，「我個角色曾在事業上失敗，所以會利用自戀的裝甲掩飾內心的自卑；而演繹自戀的厚度要幾深？我有時會質疑自己，怕演得過火，經常要跟導演溝通，好彩拍攝時聽到人笑，搞笑都算成功，都幾期待觀眾反應」。

愈做愈起勁的Lokman，希望來年會有多元化的個人演出，「我拍戲的起步點比較早，但作品與經驗不算多，都期待多點機會唱歌和演戲給大家欣賞」。

Stanley盼歌影視三棲

一向愛演戲的Stanley坦言今年有志歌影視三棲發展，「現在大家都接納我演戲，我都想在唱歌方面多嘗試，尤其見到隊友單獨在台上唱歌好有型，我都技癢」。反而Frankie不心急單飛發展，希望透過團隊合作汲取經驗，「單飛要睇個人水平，我需要多磨練去提升自己，總之樣樣都會試，那樣反應好就做」。

髮型：Denny Ku@Chic Private I Salon

化妝：Rainbow Chung及Yumi Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Sandro、Ports V、Rickyywong、Zegna、Giuseppe Zanotti、Off-white、Jimmy Choo

服裝造型：PIPA Creative

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