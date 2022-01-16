《巴黎野玫瑰》導演逝世 尚積葵貝力斯享年75歲

尚積葵貝力斯其後執導《明月照溝渠》（The Moon in the Gutter），集合《大鼻子情聖》謝勒狄柏度（Gerard Depardieu）及《豹妹》娜塔莎金斯基（Nastassja Kinski）主演，講述周旋兩女的男主角，妹妹被人強姦後自殺，他每天必到兇案現場思索如何復仇，並懷疑每個男人。此作既不叫好亦不叫座。之後的《巴黎野玫瑰》狀態回勇，講述隱居在海濱打雜工的作家，邂逅喜怒無常的任性少女，展開激情澎湃的關係，卻以悲劇告終的故事。曾代表法國獲BATFA、奧斯卡及金球獎提名最佳外語片。尚積葵貝力斯的作品不多，拍畢《死亡轉賬》（Mortel Transfert）後淡出影壇，轉而寫作，推出過回憶錄及小說。