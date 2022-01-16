擬接受名嘴奧花雲費訪問 Britney罵胞妹「人渣」 否認持刀困房

Jamie Lynn本月18日會推出回憶錄《Things I Should Have Said.》，12日（周三）接受了美國廣播公司（ABC）節目《早安美國》訪問，遭主持追問跟家姐Britney Spears的關係；對於後者被父親Jamie監管長達13年，Jamie Lynn自言當時年僅17歲，正要分娩，不知道發生了什麽，但自稱一直支持Britney，並曾幫助過對方。Britney隨即在社交網發文反擊，自言發燒至104度，再看到胞妹Jamie Lynn的電視訪問，質疑對方出書是為了錢而出賣她（Britney）的故事。

Jamie Lynn稱收死亡恐嚇

Jamie Lynn在訪問中又提到，Britney Spears有失控及偏執行為，曾經很可怕，拿着刀跟她一起反鎖在房間，「當時我還是孩子，很害怕；這是我的親身經歷，但恐懼說出來，因為怕令任何人不快；同時對她感到不安全，我也不開心」。對於Britney在社交網撰文反擊，Jamie Lynn周五亦在Instagram（IG）留言表示永遠支持Britney，但說對方在社交媒體所言跟私下給她的信息不符，並稱Britney的公開言論為家人帶來死亡恐嚇。Britney隨後在社交平台發文反擊Jamie Lynn，「你的低劣已到達一個全新水平，我從沒拿刀在你身邊，或曾想這麼做」；又呼籲Jamie Lynn停止所有瘋狂的謊言，又斥責她是「人渣」，「到現在我才知道只有『人渣』才會對人揑造這種事」。Jamie Lynn之後在IG動態故事不點名回應「某些人害怕別人說出真相才會貶損他人」。

另一方面，指摘胞妹在電視訪問中散播謊言的Britney Spears，據英國《太陽報》報道，已聯絡名嘴奧花雲費，準備在鏡頭前真情剖白一切。知情人士向《太陽報》表示，Britney對於聲稱愛她的人不斷向傳媒講述本應由她親自闡述的故事，憤怒之餘亦深受傷害，所以想親自剖白；據悉訪問會今年內實行，消息指可能比粉絲想像的還要早發生。事實上，奧花雲費20年前亦曾訪問過Britney，前者去年訪問哈里王子夫婦，廣受全球談論，其後與久休復出的樂壇天后Adele對談，亦帶來迴響。