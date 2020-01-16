出新歌賀32歲生日 193願望攞獎 肥仔想飛黃騰達

肥仔靠鮑姐喊足半小時

肥仔表示觸發他創作《Dear MAMA》因曾發夢遇到親人離世，透過歌曲代表他對親人不敢講的說話。他邀請影后鮑起靜（鮑姐）在MV飾演媽媽，他坦言面對前輩有點怯，鮑姐很親切跟他傾談，給他好祥和感覺。他多得鮑姐帶他入戲，因他拍完一次喊戲後，導演說要再來多次，在他擔心未必喊得出時，鮑姐突然行過來摸他的頭，令他輕易代入角色，前後喊了半小時。他將這首歌送給媽媽，希望給媽媽驚喜。

193的《再次Puppy Love》MV女主角是林明禎，一同飾演學生。193曾想自肥，在劇情加入一些身體接觸情節，但未能如願。MV中有193胞妹郭嘉盈及《造星IV》參賽者Yoyo（葛綽瑤）等客串。

娛樂組

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