執導《獅子山下》夠貼地 鄧健泓創作故事重拾愛與包容

「我們之間 就是需要愛」

《獅子山下：我們之間》第2集《牆上的兩點豉油漬》昨晚播出，Patrick接受《明報》電話訪問時稱，第3及第4個單元的後期製作還在趕工中，觀眾的反應令他感恩，辛苦也值得。他稱去年9月獲港台邀請創作與執導電視劇，他寫了4個故事；提到創作理念，他說：「在這個時代，我們需要記得一些已經淡忘的感動，需要記得尊重、包容、體諒及人情味，還需要記得有愛的存在。我們之間，就是需要愛。」

《我們之間》首集是袁富華與譚玉瑛主演的《七十》，一對老夫老妻，兒子移民外國，袁富華為令老婆開心，模仿MIRROR「教主」盧瀚霆的打扮及學舞步，獲「神徒」大讚外，觀眾也被感動。至於第2集《牆上的兩點豉油漬》是文青感覺的故事，患強迫症的年輕作家（黃劍文飾）跟生活隨意的女生（陳凱雪飾），生活態度不一樣，但因愛走在一起。《中女》是石詠莉主演，講慳家中女墮入網上情緣騙案。至於《字條》是患有失智症老人家的故事，胡楓演堅叔的角色，方力申演年輕版堅叔，還有謝雪心參演。

Patrick稱每個故事皆獨立，他以一條簡單的線串連起來。他們住在同一幢大廈，偶然會在升降機內相遇，各人經歷自己的旅程與面對自己的問題。鄧建泓稱《七十》想表達香港現時社會現象，移民潮與人氣男團的影響力，故事主角在這現象下如何跟太太維繫關係，有沒有每日令另一半笑？其中有他與太太石詠莉9年來相處感受的分享。

用幽默方式帶出感動

過往的《獅子山下》內容不乏社會話題，問Patrick新一輯《獅子山下》的異同？他稱選擇透過故事講愛、相處及溝通，過往《獅子山下》由不同導演拍攝，每人都有不同理念，很難比較分別，他說：「我的風格主要以幽默方式帶出一些實在的感動。（心目中的獅子山精神？）就是人與人之間需要愛和包容。就如《牆上的兩點豉油漬》男女主角故事，他們之間有愛就能互相包容和尊重。又例如開心見到MIRROR的成功，因他們令人與人之間的成見與分歧也減少了，因為愛，不同理念的人都能走在一起成就一件事。」Patrick感謝港台高層何重恩賞識，對方留意他過往拍攝微電影與MV而提出邀請。他創作電視劇本保持一貫風格，幽默中有少少頑皮。

記者：唐嘉晞