【開箱】《機械人之亂》 低成本青春版《無聲絕境》叫座不叫好

機械人叛變 小情侶逃亡

《機械人之亂》是「90後」羅馬尼亞導演兼編劇麥臣湯連（Mattson Tomlin）的新作，亦是他繼《超能計劃》後，再跟Netflix合作的科幻電影，故事以近未來為背景，《勁揪俠》嘉兒莫蕊兹（Chloe Grace Moretz）扮演少女喬琪亞，在聖誕前夕意外懷孕，跟《Judas and the Black Messiah》雅知史密夫（Algee Smith）飾演的男友山姆還未搞清楚眼前狀况，便得面對另一場更大危機：一向以服務人類為己任的機械人，突然集體叛變，並對人類展開大屠殺，喬治亞州迅速淪陷，這對小情侶為了保護下一代，被迫踏上求生旅程。

此片節奏算是明快，開場即交代喬琪亞未婚懷孕，然後藉着電視廣告，透露人類早在多年前已跟機械人建立主僕關係，直至某個聖誕夜，機械人發生叛變，然後鏡頭一轉，全國已烽煙四起了。為了逃避機械人追殺，二人不發聲響，日間安靜趕路，晚上荒野度宿，提心吊膽數個月後，腹部明顯隆起的喬琪亞跟山姆來到軍人看守的難民營，得悉紐約已經淪陷，他倆計劃在嬰兒出世前，轉抵保安較為嚴密的波士頓，然後登船前赴據報仍未受到機械人襲擊的韓國，一家三口展開新生活。

然而計劃總趕不上變化，二人及時抵達波士頓，殘酷狡猾的機械軍團已殺到，山姆為保妻兒安全，到底可以犧牲到什麼程度？初為人母的喬琪亞，何以被迫骨肉分離？結局在此不贅，只可簡單歸納，本片彷彿是《未來戰士》加上《無聲絕境》的低成本青春版，水準卻相差甚遠，甚至跟Netflix同類型電影《愛與怪物》尤有不及，爛番茄網站的評分絕對有參考價值。

看預告若以為《未來戰士》 會被誤導

《機械人之亂》以智能叛變作幌子，說穿了不過是一對年輕人在亂世中經歷的成長故事。心智還未成熟的喬琪亞，一直未能接受懷孕的事實，總覺得錯誤是由山姆一手造成，於是在逃難過程中，經常無故抱怨，把怒氣統統發泄到男友身上，卻忽視了山姆悉心照顧，甚至捨命保護妻兒的勇氣，這個編排頗為「貼地」。

觀眾如被預告誤導，抱着《未來戰士》心態欣賞本片，肯定失望而回；戲中所謂機械人出場次數寥寥可數，加上製作費所限，只能以人類姿態現身，除了偶爾雙眼發出藍光以資識別，便是奔跑速度較常人為快，說穿了其實更像喪屍。觀眾亦別奢望有千軍萬馬的滅世場面，壓軸一場波士頓大戰，畫面僅得數十機械人追逐女主角，狀甚兒戲。

編劇為了證明「為母則強」的道理，於是安排喬琪亞隻身抵抗機械軍團，對於剛剛誕下嬰兒的她來說，此舉已經不合常理，還要讓她取得最後勝利，更是荒謬絕倫。《機械人之亂》唯一可取之處，相信是Netflix選擇在全球疫情嚴峻的日子開播，戲中山姆曾經問喬琪亞：「你覺得世界會回復正常嗎？」喬琪亞答：「不會，我甚至不知道它應不應該變回正常，但我想它總會變好的。」總算是讓觀眾獲得一點心靈慰藉。