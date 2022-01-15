胞妹宣傳回憶錄 稱支持脫離監管 Britney發高燒撰文反擊

現年30歲的Jamie Lynn去年10月宣布將會推出回憶錄，隨即引來Britney粉絲的抨擊，上周Britney更取消追蹤Jamie Lynn的社交平台帳號，外界關注姊妹倆的關係是否已進一步惡化。Jamie Lynn周三接受了美國廣播公司（ABC）《早安美國》（Good Morning America）訪問，談及父親Jamie對胞姐Britney監管長達13年時，Jamie Lynn自言當時年僅17歲，正要分娩，「我不知道發生了什麽，也沒專注在那件事（監管權）；當時對此事的理解，就跟現在一樣少」。

Jamie Lynn宣稱沒參與父親對Britney的監管，也沒牽涉到管理基金之類的事，稱若有人如此想是對她的誤解。Jamie Lynn自言是家姐Britney的最大支持者，當後者有需要時，會盡力確保她有必要的聯繫方式，以便結束這種監管，尤其在家中引發很大的不和，她反問為什麽還要繼續。

Jamie Lynn表示，曾接觸過Britney的前法律團隊，結果反對她不利，「我真的有幫助過她，但能幫多少次呢？她必須自己站起來」。據美媒Variety報道，節目中對於被追問是否姊妹不和時，Jamie Lynn顯得有點激動，「我愛我家姐，百分百的；也支持她，做她該做的事，而她也知道這一點，所以我不知道為何我們現在會搞成這樣」。

Britney隨即在社交網發文反擊，自言發燒至104度，吃了未婚夫Sam Asgjari給她的成藥，再看到胞妹Jamie Lynn的電視訪問，「發燒原來也不太壞，讓我變得不在乎」。Jamie Lynn在訪問中提到Britney的失控行為，Britney反擊稱Jamie Lynn於15年前根本不常在她身邊，「為什麽要討論這事？除非她出書是為了錢，要出賣我的故事」。她在文末稱不會再信任何人，並奉勸大家管好自己。