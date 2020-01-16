感激師兄MIRROR做開荒牛 COLLAR籲「前夫妻」繼續sweet

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

女團COLLAR新歌MV火速熱播，成績理想，但她們一出道便捲入抄襲風波，被指出道歌有韓國組合Stray Kids作品的影子；海報亦跟韓國男團NCT的專輯《RESONANCE》相若；造型照與韓國人氣男團EXO激似等。

Day撐幕後團隊「不要話抄襲」

許軼（Day）為幕後團隊抱不平，她說：「很多都是幕後團隊幫手，希望大家不要話抄襲，他們都花很多心機去諗。」隊長沈貞巧（Gao）坦言沒想過新歌有那麼多人支持，對COLLAR來講，如打了支強心針。對於有鏡粉遷怒ViuTV將資源全花在力谷女團身上，對男團MIRROR不公平，Gao說：「我覺得公司不是將資源全花在女團，其實師兄MIRROR是開荒牛，幫我們開了好好的路，我們才得到大家關注。」Marf說：「大家欣賞他們之餘，亦都可以欣賞我們。」

Ivy：夫妻罵戰是打情罵俏

出道即有男粉絲在facebook建立專頁「前夫反擊戰」，跟支持MIRROR的另一半抗衡而掀起夫妻罵戰，問COLLAR有何處理方法、安撫呷醋「前妻」？蘇雅琳（Ivy So）認為只是夫妻間打情罵俏，她看了專頁亦被夫妻各自在牆上貼上喜歡的偶像裝飾「閃盲」，她特別向「前夫妻」呼籲：「你哋要繼續sweet呀！」

王家晴（Candy）也認為有「前夫妻」因她在網上對罵，同樣是打情罵俏，她說：「我覺得這是兩夫妻的正常互動，真正恩愛才會發生這樣的事，我們也有很多女粉絲，不是『前妻』公敵，希望『前夫妻』能拍住拖一齊支持我們。」隊中年紀最大的李芯駖（Sum Ling）支持度絕不遜色於其他隊友，獲15歲男粉絲公開向她示愛，聲稱希望娶她為妻，她說：「好可愛！不會嚇親！只是粉絲以不同方式支持，其實我們都有些小朋友粉絲的。」

So Ching：沒有嬲強尼

蘇芷晴（So Ching）在出道記者會上因司儀強尼失誤，錯失台上發言機會，粉絲戥她不值；她表示沒有嬲強尼，對方因見證她們出道十分緊張，她說：「未見過強尼爸爸咁緊張，很感動，他還開直播向我道歉，實在令我嚇親，其實私下也有多謝他一直照顧我。」

打好根基 專注做好音樂

有傳ViuTV計劃以《造星IV》落敗的Sica（何洛瑤）、Yoyo（葛綽瑤）、Win Win（楊安妮）、Alice（許寶恆）、Ash（鍾卓穎）及穎蕎另組女團DOLLAR，更安排她們參與新劇《季前賽》跟師兄姜濤合作？陳泳伽（Winka）表示不會羨慕，因大家的工作範疇不同，她說：「不用急，我們慢慢來，打好根基才是最緊要，先做好音樂。」

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