【開箱】《Ghost Doctor》 Rain靈魂附身自救救人

《繼承者們》導演新作

《Ghost Doctor》剛於本月3日首播，香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。新劇由《繼承者們》富聖哲執導、《名不虛傳》金恩喜編劇，講述擁有高超醫術、任職垠尚大學醫院胸外科的高級醫生車英民（Rain飾），為人傲慢，性格刻薄，認為醫生只應拯救有望活下去的病人，如果生存機會渺茫，他會拒絕治療。全院上下忌他三分，但因他醫術高明，高層也得畀面。

垠尚大學醫院的新人高勝卓，來自醫生世家，祖父是該院創辦人兼院長，母親是財團理事長，表哥韓晟元（太仁鎬飾）則是行政副院長。他從小被培養成為醫院繼承人，可是他在讀書和實習期間，從沒進入過手術室，全靠「死讀書」才當上醫生。由於他認定自己即將接管醫院，當醫生只是「過程」，對行醫漠不關心。

主角只可附身配角

高勝卓到醫院上班首日，獲安排當車英民助手，他竟擅離手術室，因此被車英民趕到急症室工作。某日，車英民為某集團張會長做手術，完成後收到前度女友張世真（Uie飾）短訊，相約到老地方會面，車英民赴約途中遇上交通意外。與此同時，張會長病情急轉直下，生命危在旦夕。

車禍重傷的車英民被送到垠尚大學醫院，所有醫生忙於搶救張會長，只剩高勝卓無所事事。魂不附體的車英民「看着」自己命不久矣，於是附在高勝卓身上，試圖自救。雖然手術成功，車英民卻昏迷不醒，靈魂無法返回肉身。自此以後，他的靈魂便在醫院飄浮，能被他附身的只有高勝卓，後者亦因此變成全院醫術最強的人。

所有意外都有陰謀

《Ghost Doctor》暫已播出4集，韓國首集收視率為4.4%，最新一集已升至5.7%，能夠保持升勢，全因故事輕鬆又不乏追看性。表面上是醫療劇，手術情節卻不多，主要圍繞車英民與高勝卓這對歡喜冤家的關係。車英民為了救活自己，並調查張會長昏迷原因，經常附到高勝卓身上；後者因此失去部分記憶，令他困擾不已，還被誤會性格傲慢，但最令他生氣的是，車英民附身後經常把他的名車駕走。

「失魂」後的車英民因不懂靈界規條，亦鬧出不少笑話，只好向其他在醫院遊蕩的鬼魂學習。另一方面，張會長病情轉差，陷入昏迷，正是會長之子張民鎬（李泰成飾）與韓晟元的詭計，相信稍後還會揭開車英民遇上車禍，或許亦跟張民鎬有關。至於此劇的感情線，講述車英民與張世真於大學時期結成情侶，二人約定成為胸外科及神經外科醫生，不過12年前，張世真不辭而別，找回生父張會長。男女主角如何破鏡重圓？將會成為往後劇情的焦點。