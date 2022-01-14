《魷魚遊戲》獲美國演員公會4項提名創紀錄

《魷魚遊戲》導演黃東赫接受美媒Deadline訪問時稱，得悉入圍SAG喜訊後，「是我們創作此劇以來最開心的時刻」；李政宰及鄭浩妍亦分別透過社交媒體發表感受，前者表示「最想跟所有相信愛與正義的粉絲，分享這日時刻」，後者則謙虛地說「能夠跟麗絲及珍妮花等巨星的照片並列，已令我非常興奮」。

電影獎項方面，《GUCCI名門望族》及《犬山記》各佔3項提名領先，前者主角Lady Gaga將會再次跟《成為里卡多之路》金球獎影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）同場較技，令人意外的是《史賓沙》姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）竟不獲提名；後者主角班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）亦要面對兩大金球獎影帝：《王者世家》韋史密夫（Will Smith）及《夢想期限》安德魯加菲（Andrew Garfield）夾擊，戰况相當激烈。