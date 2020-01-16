「水行俠」積遜莫瑪結束4年夫妻關係 美瑾霍絲MGK歃血結婚

剛完成《水行俠2》拍攝工作的積遜莫瑪，昨日透過社交媒體發表聯署聲明：「我們都感受到時代的轉變和壓力，革命正在展開，我們的家庭也不例外，在生命中學習成長，並在這段婚姻中分道揚鑣。」強調彼此仍然相愛，只想讓對方獲得自由。

過去一年停放合照

積遜莫瑪曾經表示，8歲那年看罷麗莎保納演出電視劇《The Cosby Show》即一見鍾情，直至2005年經友人介紹認識對方，二人拍拖多年，並於2017年10月結婚，至今育有一對子女，分別是14歲長女Lola和13歲兒子Nakoa-Wolf。二人結婚期間表現恩愛，積遜不時公開一家四口照片，又以「最愛」稱呼麗莎。不過，過去一年積遜已沒再發放夫妻合照，離婚有迹可尋。

今次已是麗莎保納第二度離婚，她的前夫是美國男歌手Lenny Kravitz，兩人結婚6年，直至1993年分手，育有33歲女兒素兒卡維斯（Zoe Kravitz），後者將於新版《蝙蝠俠》（The Batman）扮演「貓女」，看來麗莎跟超級英雄特別有緣。

另一方面，荷李活「性感女神」美瑾霍絲2020年5月跟美劇《靚太唔易做》老公拜恩格連（Brian Austin Green）離婚後，火速搭上饒舌男歌手Machine Gun Kelly（MGK），並透過合演《Bloody Valentine》MV公告戀情，兩人高調拍拖一年半，女方昨日在社交媒體上載短片，只見31歲MGK單膝下跪，在波多黎各某海邊酒店的榕樹下遞上鑽石戒指，美瑾喜極答應求婚，「姊弟戀」開花結果。

MGK設計婚戒有寓意

美瑾霍絲表示：「在2020年7月，我們坐在這棵榕樹下，祈求魔法降臨，雖然在這段短暫又狂熱的日子裏，我們經歷過痛苦，付上努力和犧牲，但我們仍陶醉於愛情和結果。」她又說：「一年半時間過去，我倆一起走過地獄，但所得歡樂仍比想像的還要多，直至他向我求婚，我答應了……然後我們互相喝下對方的血。」

MGK解釋他設計婚戒的含意，他把戒指一分為二，用上代表二人的「誕生石」：綠寶石和鑽石鑲嵌在指環上，象徵兩人靈魂合而為一，頗有心思。今次是美瑾霍絲第2段婚姻，她跟前夫拜恩格連結婚10年，育有3名兒子。