曾志偉自監自演《出租家人》 陳家樂周家怡多謝獎門人萬歲

導演用誠意打動志偉出山

導演劉偉恒有感近年不少人與家人關係不太好，所以構思這故事，主旨說每個人都渴望擁有快樂家庭，但基於種種因素未必能如願，最後一班主角做到互相幫忙與扶持，親如一家人。他認定男主角非曾志偉莫屬，並以誠意打動對方兼任監製，「志偉哥是出色的喜劇演員，又能準確拿揑感動位，好適合角色。我第一次拍喜劇，希望志偉哥兼任監製，在現場提供寶貴意見」。

陳家樂與周家怡開心與曾志偉合作，後者讚志偉專業，連攝影機位都瞭如指掌，最開心是對方經常「萬歲」請打邊爐。

陳家樂稱獲益良多，因志偉會留意好多細微位，即場跟他們分享，令拍攝更流暢。他今次有別過往陽光男孩形象，飾演背負童年陰影、經歷創傷的男人，造型有突破，一頭亂髮及留鬚。他因頭髮短要駁假髮，有時焗到頭頂冒汗，但為角色付出少少是值得的。周家怡飾演舞台劇演員又是單親媽媽，戲中童星楊千筱拍過廣告，今次飾演對方媽咪，大家很有默契。恬妞由台灣來港已完成隔離，她說再拍港產片感覺似時光倒流，自己的心態都好年輕。她讚拍檔周家怡與陳家樂好努力，演喜劇很自然，亦開心再與曾志偉合作。

石修方力申再演父子

石修與方力申被指似樣，這次再合演父子。石修稱方力申好有心，每逢節日都會傳短訊問候送祝福，感覺好溫馨，他好喜歡與對方合作，有默契及化學作用。方力申笑稱以前被冠以「少年石修」稱號，他現在41歲，仍有人說他們相似，證明大家都無變樣。

娛樂組