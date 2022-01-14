斥做錯事沒悔意混淆視聽 李靚蕾曬證據爆王力宏長期買網軍

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王力宏本月9日隔離期滿出關，到「吾疆」探望子女，但因帶同3名陌生男子及要求關掉監控器，不獲李靚蕾同意。李靚蕾爆他當時想用鑰匙直接闖進去，又用力搖門，令子女受驚哭了。有網民曬出工作人員拍的門外照，說王力宏買了很多子女喜歡的玩具、氣球等禮物，可惜未能進入，只能將禮物留在門外，說是實證，狠批李靚蕾的良心。

王力宏發聲明指前妻惡意抹黑

昨日王力宏再透過律師發聲明，全文如下：「本所建議我們的客户王力宏先生，不論任何情况，在無本所律師認可的其他成人陪伴下，他不應該與他的前妻李靚蕾小姐單獨相處。她已經將他們的離婚變成一場充滿錯誤、虛構且惡意的抹黑行動。這不僅對我們的客戶，更對他們的小孩，造成危害。他現在僅希望在沒有任何干擾的情况下，全心專注於努力地與他的小孩相處。」

李靚蕾：我要的是你當個正常前夫

李靚蕾即時發文，並上載多張單據，她寫道：「做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽，購買關於你帶禮物氣球的網軍、營銷號、熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點（那張照片，除了你沒有其他人可能會有）。其實那天你帶了氣球禮物能證明什麼？只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。當天你確實利用禮物和氣球試圖騙我開門。你說：『我跟兩位工作人員帶了很多禮物喔。』然後電鈴監控鏡頭也被你的氣球遮擋。你重複說：『我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去。』也強調除了兩名未經我同意的工作人員，真的都沒有別人喔，只有帶着禮物的我們（結果後面還躲了另一名男士）。」她稱配圖是王力宏長期購買網軍的證據，「請款單」有王力宏不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是王力宏做最後審核付款，叫他不要推給員工。她說：「一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已。」

斥前夫帶3男企圖侵入民宅

李靚蕾之後再發文回應律師聲明，她說：「我們雙方簽署的離婚協議中載明：雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與三個孩子的住所，王先生除了約定的探視時間，未經我同意不得擅自進入。雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意方可前來。請問『本所』也有建議王先生違反我們協議中的約定，擅自帶未經同意的人來探視，甚至隱藏一名我素未謀面、你也從未提及、刻意隱藏的男子出現嗎？請問『本所』是否也建議王先生無視我明確表達他的行為和要求讓我感到被威脅和有安全顧慮，依然可以強勢的未經同意的情况下，帶着三名男子企圖侵入民宅，造成孩子們的驚嚇？請問『本所』是不是在根本連客觀事實發生經過都不知道的情况下，就收了錢寫了這封信。」