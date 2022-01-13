王力宏帶3男硬闖寓所 子女嚇到喊 被指想像力豐富 李靚蕾反擊握不堪證據

王力宏從去年12月17日被李靚蕾指控召妓、出軌後，掀起連串風波。其後王力宏公開道歉並處理物業財產，李靚蕾上月23日在社交網發文：「希望這封信，能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾畫下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活。」當以為事件告一段落，隨着王力宏本月9日早上完成隔離，被指曾回「吾疆」探望子女後，前晚李靚蕾在社交網再發逾3000字長文，力數前夫王力宏當時企圖帶3名陌生男子硬闖入屋。

王力宏要求關掉監控器

李靚蕾表示在過去這段期間，每天活在煉獄中，身心疲累，從大家關心慰問中得到很多安慰及勇氣，並稱以為做錯事的人，願意道歉尋求原諒，改正是好開始，但有人利用權勢動用關係，花錢購買網軍，想全身而退，還誣衊受害者。她說：「沉默了3周，每天除了層出不窮，千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待。原來台面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論，和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。」

李靚蕾透露3名孩子期待見到父親，她曾問王力宏幾點回家，對方反要她問美國的調解員，當她收到回覆，王力宏會帶兩名工作人員同行時，她認為跟孩子相處應該有私隱，希望王力宏獨自回家不要帶人來，她因安全疑慮拒絕要求。不過王力宏未理會她的反對，強勢帶兩男按門鈴，威脅說如李靚蕾不讓他帶人進來，就不回家看孩子，並要求關掉監控器才肯進門。李靚蕾更發現在他們身後，還躲着一個她未見過的男子，令她感到毛骨悚然。

李靚蕾不自殺宣言

在發文中公開有關畫面的李靚蕾爆王力宏想硬闖：「你（王力宏）原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！」3個孩子目睹這一切被嚇哭，李靚蕾稱手抖到整晚停不下來，怒斥前夫，「你明明知道做這樣的事情，會造成在孩子面前有正面衝突，為什麼還要這麼做？你到底想要做什麼？我不敢想像，太可怕了」。並稱發現一個身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕。

早前有王力宏的工作人員「爆料」稱王力宏覺得李靚蕾很偏激、心理有些問題，怕她帶着孩子做過激舉動。李靚蕾鄭重聲明：「我身心健康，還有3個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計劃，完全不可能有自殺的念頭。如果我發生什麼事，絕對不會是自殺。」

經理人勸別阻王力宏見子女

王力宏經理人公司昨日凌晨回應李靚蕾指控，「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視」。聲明中也提到：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪。」王力宏經理人公司回覆台灣傳媒，稱李靚蕾想像力太豐富，她居住的「吾疆」旁邊就是警局，可以直接報警。至於該3名男子，其中兩名為公司分別工作12年的生活助理，以及在職11年的員工。李靚蕾所指的另一名陌生男子，是王力宏聘請的貼身保鑣。

昨晨李靚蕾列出8點反擊王力宏方面的指控，稱有報警，又叫王力宏方面清楚說明她哪一部分是想像，她可以提供證據佐證，並再次強調歡迎王力宏看孩子，他們訂的協議，包括看孩子的條約，「所有」來訪人員必須經「雙方」評估同意，如果需要證人，一名就夠，可以找雙方同意及孩子也感舒服自在的人選，為什麼帶這麼多人硬闖？對於叫她如果有證據就提供，她說：「好，如果你同意我就po……（原本想說不要這麼不堪，畢竟包含很多隱私……）。」

娛樂組