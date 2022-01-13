「前夫反擊戰」專頁兩日吸5.8萬成員 創立人鍾意Day：多個平台圍爐

創立「前夫反擊戰」專頁的Kent前晚接受《明報》訪問，問到會否待女團誕生後改群組名稱，他承認也想改名，「始終有些新加入的人聽到『反擊戰』，可能會諗負面東西。（此群組並非單支持ViuTV女團？）各有各支持，或者多一個平台給大家一齊圍爐取暖，又或者可能有『前夫』會同老婆各有各鬥追星，大家最緊要開心」。

另一半鍾意Edan

在一眾《全民造星IV》參賽者中最喜歡誰？Kent說最鍾意當然是另一半，之後就是許軼（Day）及何洛瑤（Sica）。至於另一半能否接受Day與Sica？又是否真的如此大膽公開講女仔？他表示：「接受到，又不是什麼錯行為，只是支持偶像。至於大膽講女仔這一part就要改一改，我們這麼多個『前夫』只是好大膽公開講自己支持的女仔，因為大家都知道遙不可及，無可能發生什麼事，所以不會存在呷醋這回事，當放下電話，最愛的都是自己身邊一個；不過以『前夫』身分來講，鏡仔同自己，她們一定毫不猶豫選擇鏡仔。」問到另一半喜歡哪名MIRROR成員？Kent稱另一半最鍾意呂爵安（Edan），他也很欣賞Edan與其他成員的努力，又表示不會反對另一半鍾意Edan。

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