Marf知35歲芯駖入團爆喊 暫定3月底開騷 隊長Gao：COLLAR港特色土炮女團

【明報專訊】全城矚目的ViuTV女團昨日正式誕生,在尖沙嘴舉行「Hold Your Breath」記者會首晤傳媒。除《全民造星IV》三甲邱彥筒(Marf)、沈貞巧(Gao)和許軼(Day)佔3席外,其他成員也逐一揭盅,名單與早前網傳的一樣,包括:王家晴(Candy)、蘇雅琳(Ivy So)、陳泳伽(Winka)、李芯駖(芯駖)及蘇芷晴(So Ching),組成8人女團「COLLAR」,由Gao擔任隊長。除了女團經理人戴穎外,ViuTV董事兼總經理魯庭暉亦到場支持。席間宣布首支團歌《Call My Name!》MV今日面世,以及3月尾舉行首個演唱會《Call for Collar 2022》。