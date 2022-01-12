【開箱】《如果我們的世界消失了》 致命流感 倖存者重建文明

小童星失去親人

首集發生在寒冬的芝加哥，知名影星Arthur參演舞台劇《李爾王》，忽然心臟病發，暈倒台上，有護理經驗的觀衆Jeevan立即衝上台，但Arthur已返魂乏術。舞台劇小童星Kirsten本應由劇團演員送她回家，但因Arthur猝逝，忙成一團。Jeevan睹狀提出陪伴Kirsten返家。途中Jeevan接到任職醫生的胞姊來電，說致命流感極速擴散，着他盡快離開芝加哥。Jeevan帶同Kirsten到超市掃貨，並邀請聯絡不到父母的Kirsten一起回去他和殘障哥哥Frank的家。

Jeevan沒把疫情可能滅絕人類的消息告知Kirsten，他們在家卻目睹飛機撞向公路。沒多久Kirsten的手機也收到信息說雙親已離世。鏡頭一轉已是多個月後，她和Jeevan帶上背包往不知名的地方出發。漫天飄雪，遍地廢車，還有無盡屍體。當天Kirsten隨Jeevan回家後沒多久，除了致命流感蔓延，公路亦湧入逃亡車潮，電力和網絡陸續中斷，文明逐步瓦解。下一幕是20年後，長大成人的Kirsten隨交響樂劇團巡迴荒蕪新世界的小村落，演出莎士比亞的戲劇及表演音樂，企圖保存世上美好的事物。途經某小鎮時，遇到古怪男子帶同一名少年，企圖接近致命流感災情發生後才出生的少女Alex。Kirsten意識到這古怪男不懷好意，最終刺傷了他。其後當劇團到另一小鎮探訪已退休的成員Gil時，發現該古怪男名先知，擄走了他的孫兒，先知掌控着一群小孩，成為他的信徒；他們其後更殺掉Gil，又帶走了Alex。

互相牽引的人物關係

據悉原著描述Kirsten在Arthur死後，曾獲Jeevan安慰，之後兩人再無交集，和現在劇集呈現他們有段時間相依為命截然不同。此劇另有兩條主線，分別是Arthur與前妻Miranda由相識、結婚到分手。後者有創作天分，寫下漫畫《Station Eleven》，及後揭發Arthur出軌等衆多原因，Miranda決定離婚。她離開美國啓程前往馬來西亞公幹之前，把兩本承印的《Station Eleven》交給Arthur，後者把其中一本送了給Kirsten，成為她最愛的讀物。

另一條線是Arthur之後與他出軌的女演員Elizabeth結婚，並誕下一子Tyler。Arthur死後，Elizabeth把漫畫《Station Eleven》交到Tyler手上，母子倆和Arthur的好友Clark因致命流感滯留在機場，並與其他乘客逐漸形成生活社區。某天Tyler在航機發現一名生還乘客，把他扶到候機室，怎料其他人恐乘客染病，拒絕他靠近，並開槍射殺對方，更要求Tyler與Elizabeth遷到航機一個月，證實無感染才能返回候機室。此時的Clark在控制室蒐羅所有電子產品，準備建立文明博物館。Tyler和母親「獲釋」後，某晚讓眾人以為他葬身焚毁的航機上，其實獨自離開。

此劇由拍過Netflix《狂想》的柏德烈森馬維爾（Patrick Somerville）編劇，《亞特蘭大》村井浩執導其中兩集；《未來戰士：黑暗命運》麥肯絲戴維斯（Mackenzie Davis）和《詭老》加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）分別飾演成人Kirsten與Arthur。劇中的3條主線來回不同時空，包括疫情前後的兩個世界，Arthur是牽引幾名主要角色的重要人物，與Kirsten和Jeevan都有特別的緣分；Miranda的漫畫，又深深影響着Kirsten與Tyler，即使兩人長大後亦如是。Tyler在機場想幫生還乘客，反讓對方被其他人射殺，除了盡現人性在恐懼災難前的醜陋，也對少年Tyler有莫大影響，到底變成怎樣，在此不揭盅，有興趣的讀者可在劇集或小說裏尋找答案。至於Clark和劇團分別竭力保留科技與藝術文化的人類文明，也是此劇的另一題旨。