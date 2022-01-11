連續3日發燒周身骨痛 林子博英國確診 居家隔離憂仔女中招

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林子博詳述確診經過，表示於1月7日晚（英國時間）已覺得不適，有沾寒沾凍、發燒的感覺，吃了感冒藥與探熱，體溫超過38度，他第一時間做病毒快速檢測，顯示為陰性，故他以為是普通傷風感冒。

做第二次快速檢測「中咗」

不過，他兩日後跟朋友說自己的病徵，朋友認為他持續幾天發燒，懷疑他確診。他說：「原因係我第一日做嘅檢測，身體含菌量唔係好高，出嚟結果唔係好準確，就叫我再做多次。當我再做一次，出嚟嘅結果就係……中咗！呢度有兩條線（指病毒檢測器），『T字線』仲係好深色，我朋友話係我身體最多菌嘅時候，有中咗嘅朋友話我聽，過多約10日，會睇到T字線逐漸淺色。當然唔開心啦，我中咗，第一時間叫仔女戴口罩，自己亦戴口罩。」

「無喉嚨痛 有少少咳同鼻水」

林子博表示過去三日持續發燒，最高去到39度，他說：「今日就37度幾，算叫做好啲，暫時病徵無喉嚨痛，有少少咳同鼻水，味覺係正常，希望係普遍嘅Omicron，𠵱家無辦法，唯有自我隔離，呢度唔同香港，呢度係要喺屋企自我隔離，咁我就可以睇住仔女，但我都擔心佢哋中招，唔知嚟緊佢哋會唔會發病，無人知，希望唔會啦！」他原本跟兒子卓楠同房，大女詠渝睡套房，因他要自我隔離，故兒子要跟家姐同房，他也擔心傳染給家人，暫時仔女也沒有不適。

每日接送返學 懷疑被子女傳染

林子博回憶在中招前曾到過什麼地方，他說：「我諗番過去10日去過邊、做過乜、見過乜嘢人，第一時間打番畀佢哋，問佢哋有無中？除咗大除夕晚去咗伯明翰外，我真係無周圍走；伯明翰嘅兩個朋友無事，所以刪除咗係嗰度惹返嚟，咁究竟係邊度惹到？應該是之後嘅事，但我無乜出街，無同朋友開Party，一個聚會都無，只係接送仔女返學，去超市買嘢、去油站入油，全程戴口罩，除咗揸車時無戴，真係唔知邊度惹返嚟，最有可能係超市，有時啲包裝唔知有無菌，一係就仔女喺學校惹到，群體聚集只係學校，佢哋（仔女）上車時，我在車內無戴口罩，係咪因為咁而中呢？我真係唔知，我覺得好大機會。」他曾表示在英國除了返工，每日任務就是接送子女返學放學。

林子博只希望不是重病，朋友知道他染疫也很關心，老闆亦叫他列出所需生活用品，會送到他屋企門口，因他現在不能出街，也要靠朋友幫助補給。他留意英國疫情進展，不染病要慶幸自己好彩，現在是全世界也面對同樣的困難，只有提醒大家小心。

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