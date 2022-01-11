妮歌潔曼爆冷封后激嬲網民

不過妮歌封后隨即惹來網民狠批，有姬絲汀史釗域粉絲透過金球獎的社交平台留言，對有關賽果表示失望和憤怒：「真是笑話，雖然我也喜歡妮歌，但她在《成為里卡多之路》的表現，無論是我抑或全世界觀眾都不會認為可超越《史賓沙》。」

以妮歌潔曼為首的「澳洲幫」，在今屆金球獎成績亮麗，憑電影《犬山記》贏得最佳男配角的高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）、HBO劇集《傳媒家族繼承人》最佳女配角獎得主莎拉施努克（Sarah Snook），以及生於新西蘭但婚後定居澳洲的珍甘比恩（Jane Campion），憑《犬山記》包辦最佳電影及導演殊榮，都為澳洲電影人「省靚招牌」。

（第79屆金球獎頒獎禮）