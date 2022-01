【明報專訊】趙婷執導的《浪跡天地》去年在美國國家電影評論學會(NSFC)奪得最佳電影、導演、女主角及攝影4獎,成為大贏家,之後在奧斯卡再下一城。NSFC前日派發今年的成績表,日本導演濱口龍介改編村上春樹同名短篇小說的《Drive My Car》,奪得最佳電影、導演及劇本外,男主角西島秀俊亦稱帝,合共贏得4獎。另外,在最佳導演一欄除了《Drive My Car》,亦特別提到濱口龍介同樣於去年上映的另一作品《偶然與想像》。事實上濱口龍介早前已橫掃洛杉磯和紐約兩個影評人協會的獎項,且看今日公布賽果的金球獎,《Drive My Car》能否揚威最佳非英語電影。