《蜘蛛俠》雄霸榜首逾3周累收109億 范冰冰《355》美開畫1333萬稱季

《355：諜影特攻》早於2018年康城影展宣布拍攝計劃，由《星際啟示錄》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）牽頭，聲稱要拍攝一部全女班的間諜動作片，當時出席記者會的，除了謝茜嘉和范冰冰，還有《情迷巴塞隆拿》彭妮露古絲（Penelope Cruz》、《粉紅色的一生》法國影后瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）及《被奪走的12年》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）。後來瑪麗安退出，改由《驚天奪寶》（National Treasure）戴安古嘉（Diane Kruger）頂上，男角則有「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、《叛諜追擊3：最後通牒》艾加拉米雷斯（Edgar Ramirez）參；並由《變種特攻：黑鳳凰》西蒙金堡（Simon Kinberg）執導。

《355：諜影特攻》故事講述足以毁滅世界的秘密武器落入跨國犯罪組織手中，CIA特工梅絲必須聯同另外3名國際特務，以身犯險方可解除危機。然而，她們除了要對付擁有強大火力的敵人之外，還有神秘女子暗中監視她們的一舉一動，世界危機亦一觸即發。

《355：諜影特攻》由拍攝到上映的過程可說波折重重，先是開拍未幾，范冰冰捲入逃稅風波遭調查，被指重罰了約10億港元，而且禁止出國拍戲，當時有傳她因此無法演出《355》，及後導演西蒙金堡護航，強調新片陣容不變；事實上，《355》2019年7月開鏡，並在巴黎、摩洛哥及倫敦等地取景；預告片曝光後，范冰冰確實有不少鏡頭，但跟另外4名女主角的同場畫面卻幾乎沒有。

另一方面，《355：諜影特攻》原定去年1月中上映，受疫情影響延後一年；雷碧達尼安高上周自爆確診新冠肺炎，正在隔離，所以缺席《355》的網上記者會。該片本月7日在美國上映，成績也未如理想，單日收171萬美元，佔季軍位置；美媒預計首周末3天約收400萬美元左右。《355》安排本月20日在港上映，撞正實施第5波防疫措施，戲院由本月7日起關閉14日，暫未知《355》能否如期在港上映。

《蜘蛛俠》去年票房不敵《007》

至於《蜘蛛俠：不戰無歸》，在美國仍氣勢如虹，上周五單日進帳830萬美元，美媒預測該片第4個周末依然可收3000萬美元。《蜘蛛俠》美國本土累計已有6.44億美元，大有機會突破7億美元大關。全球累收14.03億美元，亦很大機會取代動畫《魔雪奇緣2》（14.5億美元），成為史上最高票房第10位。不過，英國日前公布2021年10大票房榜，《蜘蛛俠》不敵《007：生死有時》，只能屈居第2位。