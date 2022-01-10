爆林盛斌嘲某男歌手戴黑超無人識 C君講名被消音 口形泄密

有歌手成功攝位 企陳奕迅旁

農夫又爆料，稱某年在頒獎禮影大合照時，有人擅自調位，即使被場務鬧，對方由第6行慢慢走到第4行，最後更站在陳奕迅隔籬。他們將這名歌手的名字寫在白紙上，Bob和麥美恩看過後非常驚訝。

陸永稱有次參與頒獎禮綵排，看見沿路有燒焦的黑色物體，便追出去查看，發現黑色物體原來是從某男歌手溶了的鞋底甩出來，他說：「佢愈行愈矮，那時他穿了很厚的鞋，而且不是兩對鞋一齊溶，搞到一邊高一邊低。」

娛樂組

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