被指跟另一MV女角逛超市傳緋聞 張天賦曾認有意追求Santis

相中身穿棒球褸的MC，同樣戴Cap帽，似在等候埋單，身旁的長髮女負責推車，有網民根據相中女主角頭髮長度、服飾及手袋款式等推斷，估計是有「港大楊恭如」之稱的網紅Santis。Santis曾當MC歌曲的MV女主角，有傳她與網紅熊仔頭秘婚，巧合跟Ash同樣是人妻，有網民好奇MC是否對人妻情有獨鍾。對於再爆出新緋聞，MC所屬唱片公司回覆傳媒查詢時表示：「冇任何回應，謝謝。」

被陳志雲逼供露心意

有網民記得MC去年接受陳志雲網上節目訪問時，談到《反對無效》MV的女主角便甜笑，被問到是否很喜歡對方時又毫不掩飾地說：「都幾喜歡㗎。」陳志雲逼供問他可會向女方展開追求？MC即面紅，直認有少少想，但要看對方想法，並透露Santis向他說沒有男友，又大爆拍攝MV時，Santis在沒有告知的情况下，主動親他臉頰，似乎當時兩人已互生情愫。

網民熱烈討論MC跟Santis的緋聞，有自稱在該超市兼職的網民，在Santis社交網留言說：「平安夜當晚見到MC同Ash係有嚟買餸，好多同事都認到。27號我又見到MC，不過佢隔籬個女仔就不是Ash了，有人話好似係Santis你。」

娛樂組