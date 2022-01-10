半退休狀態 拍戲首要非酬勞 55歲關寶慧目標嫁一次「求包養」

記者：林蘊兒

55歲關寶慧經歷過幾段愛情，雖然至今還單身一人，但她相信緣分天注定，不太擔心，反而朋友比她更着急，「我不介意識多些朋友，朋友有約飯局，介紹異性給我認識，不過沒有用，幫不到忙。2018年有師傅幫我算命，說7年內會有姻緣到，但沒提及會否結婚，我目標是結婚，一生人點都要嫁一次」。

關寶慧之前因為跟老朋友黃日華飯局合照，傳出疑幻疑真的緋聞，惹大眾聯想二人會否有機會進一步發展。她道出對未來另一半的要求，盼對方能給予很多自由，彼此心靈相通，最好還有好的經濟條件，關寶慧霸氣說：「老公不一定要好有錢，但收入絕不能少過我，我要他養我，男人養女人是天經地義的事嘛。」她強調不是追求奢華富貴生活，只因思想傳統，很渴望被另一半保護和照顧。例如一齊出街食飯，由男人埋單是風度，即使食平民餐也不介意。

接job重質不重量

在娛樂圈拼搏多年，關寶慧現在對事業追求處於「半退休」心態，無論拍劇或電影，酬勞不是首要考慮因素，謹慎選合心水、有挑戰性的角色，對手分量才是她夢寐以求的。自2019年憑舞台劇《她媽的葬禮》榮獲《第28屆香港舞台劇獎》「最佳女主角（喜劇/鬧劇）」後，貴為「劇后」的她對演出更加偏向重質不重量。去年3月與袁富華合演舞台劇《兩夫妻》後，劇癮大發，不介意接受更高難度挑戰，希望與謝君豪和潘燦良合作，期待擦出火花。

關寶慧在幕前演過無數角色，原來她有一心願，想嘗試創作，「4年前我已有構思，想親自編寫和主演屬於自己一手創作的劇本，然後找老闆投資。我好想拍貼地寫實，以女性為題材的電影，內容有關愛情和兩性關係，因為這類電影現在不算太多。」關寶慧自責太懶又容易分心，寫劇本進度一直拖延至今，她定下目標，期限在今年內完成劇本，否則只好放棄夢想。

相隔15年再帶隊探靈

關寶慧早年曾擔任靈異節目《怪談》主持，加上拍過不少驚慄恐怖片，形象深入民心，被封「鬼后」。相隔15年她跟香港開電視合作，與專門探討靈界的網紅AP拍檔，主持40集《怪談．一路好走》，親自帶領自願參加的觀眾到全港流傳不同古怪傳說的地方探靈。

天生具有看見和感應靈體存在的力量，關寶慧強調每集探靈反應都是真實，絕不造假。拍攝時平安符不離身，加上有師傅在場助陣，隨時幫手驅邪，但怪事仍接連發生。她講述較深刻一次，「因為探靈算是一種騷擾，常聽到不知哪裏傳來的古怪聲已是小事。有一次我們去荒廢已久的學校拍攝，我和AP都突然見到課室門外有男人行過，但當時所有工作人員都齊集課室內，不是我們認識的人，而且燈又照不到周圍有人影。事後AP在網上分享經歷，因他從未見過好真實的靈體，所以好開心，相反我就好驚，每次拍完都要師傅幫手淨化，才敢回家」。

場地提供：The AIR（The ONE）

化妝及髮型：Clara Chan@Purple Star製作公司