撐蔡瀾揮春展 確保戴口罩 鍾楚紅：我哋唔學啲高官

紅姑和蔡瀾席上大受歡迎，不少粉絲邀簽名及合照，互祝身體健康。紅姑表示疫情下祝願各界平安，她也保持行山運動，雖然未能外遊，但留港行山也見識到很多美麗地方。有空她會逛花市，並開始為農曆年準備訂購年花，做自己喜歡的事。談到家中有頭13歲的貓咪，紅姑笑言領養了3年多，不經不覺變了大肥貓，需要為牠減肥，但牠醋意很濃，所以暫不再領養，希望集中照顧好牠，而之前領養過的3頭貓已離世。

紅姑與蔡瀾互笠高帽，稱是對方的忠實粉絲。提到蔡瀾與黃霑、倪匡當年主持的經典清談節目《今夜不設防》，紅姑也曾參與其中；歌手張敬軒最近模仿《今夜不設防》形式拍攝網上節目，盤點不同年代的女神，蔡瀾聞言笑說：「張敬軒，我知道他呀！以前拍《今夜不設防》是很好玩的，這節目好難再拍到喇！如果再拍節目，希望拍些與別不同的新題材，帶新意給觀眾。」蔡瀾表示現在做事求開心，不設太多計劃，好似之前寫英文書都是想到立即實行，也高興連續兩年開揮春展反應不錯，只要大家喜歡，他都樂意繼續做。

記者：鍾一虹