開live逾10分鐘 吸引7500人收看 Edan君如盼集氣 新片如期初一上映

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

君如和Edan在《闔家辣》飾演姑媽和侄仔，「姑侄」二人在車廂與網民傾偈。他們先向大家拜早年，恭祝各位新年快樂，恭喜發財，虎年虎虎生威，君如更肉緊舉起拳頭，高呼：「最緊要年初一可以上呀！」身旁的Edan亦叫大家一同集氣，大年初一一起入戲院看《闔家辣》。

取消到商場宣傳 車廂唱歌

兩人表示原本昨日會到商場宣傳，跟大家見面玩遊戲，還會首播電影主題曲MV和宣傳片，可惜未能如常舉行，但他們不放棄，想到開直播跟大家傾偈見面。君如幽默說：「我們這個商場（車廂）都幾靚呀！」Edan則覺得這個setting很像外國節目，順勢叫君如唱兩句主題曲來聽。君如笑問Edan：「喂，你是歌手，你覺得我那天錄主題曲得唔得呀？我就唱到氣咳了！」Edan笑說：「都Ok呀！你就犀利啦，他們跟我說，梁詠琪是一個程度，君如就是另一個程度，我就在中間做一個平衡。」君如笑問程度是否即是一個高、一個低？Edan解釋並非高低之分，只是不同風格，一個靚聲，一個就運用了有趣的風格。

籲撕君如海報可獲戲票

君如表示已很久沒有錄歌，是退了休的歌手，但當年同Edan一樣，都攞過新人獎銀獎。兩人即惺惺相惜握手，Edan稱呼君如做樂壇大前輩。隨後兩人即興合唱了幾句電影主題曲，君如問Edan：「你覺得我們首歌可否參加明年樂壇頒獎禮呢？」Edan說：「我覺得可以攞到十大，還是攞我最喜愛算了。」

Edan笑言收到很多粉絲留言，說見不到他的海報，於是君如就很嬲，不是嬲要增派人手再貼過，而是嬲為何無人撕她的海報，君如說：「我已決定了，現在如果攞Edan的海報來認領，是無戲飛送的；但如果你攞我的海報來，我就撕一張，送兩張（戲飛），但不能撕爛，要完整的。」她笑稱Edan的位置現在長期「吉位」。

快閃柴灣為電影海報簽名

之後兩人前往柴灣，見到海報即戴上口罩落車，完成為海報簽名的任務。君如見到Edan的海報不禁用手摸一摸，搞笑說：「仲喺度！」Edan亦呼籲粉絲可以來「打卡」，並約定大家首映禮見。據電影公司透露，有粉絲極速到達現場與偶像見面，並9秒9取下二人簽名的海報，該粉絲更獲君如和Edan親自幫忙撕下貼在牆上的海報，以及合照留念；其後亦有不少一家大細迅速到達現場。

君如受訪時被問到直播短短10多分鐘，吸引近7500人收看，反應不俗，她再次希望大家集氣，大年初一戲院可以重開，大家有戲看，「我們很用心拍，很想在疫情下帶歡樂給香港人，又有Edan幫手，希望大家都欣賞到」。

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