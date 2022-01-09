被評「劣質帶貨藝人」感無辜 李國麟︰頭兩場有好成績已贏了

繼續登台拍劇 暫停帶貨

李國麟後來參加兩場直播帶貨，與經理人公司做得好了好多，可惜「劣質帶貨藝人」外號令其營業額跌至7萬元，流量得17萬多。他說去年11月28日做最後一場後，暫時停一停。他會繼續登台、拍劇，因喜歡演戲多過帶貨，做直播帶貨只想試試自己在陌生環境工作的能力，沒想過頭兩場有好成績，好開心，覺得已贏了。

「到90歲仍會惜女兒」

對於被封「最慘帶貨明星」，李國麟稱某些貨主以為是宣傳手法，紛紛要求合作，令其經理人公司辦公室內的貨物，多到由本來的小型超市變大型超市。他覺得經一事長一智，日後會小心選貨，亦不擔心影響形象。他在內地逗留10個月很掛念家人，但又希望在行得走得時發展更大市場，掙多些錢讓家人生活更舒適，他說女兒剛去英國讀戲劇。提到2017年為女兒慶祝15歲生日，他與女兒的咀嘴相被網民認為不對？他說只是開心分享照片，覺得網民太負能量，不接受不緊要，他樂在其中。他稱女兒是最寶貴的，將來他90歲時仍會繼續惜女兒，「阿爸教落，不知道女兒將來嫁得好不好，爸爸就惜了她先，萬一嫁得不好，至少也享受過父愛」。

娛樂組