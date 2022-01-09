逾20藝人與確診者同場睇軒仔演唱會 聲夢學員檢測過關即上《仁濟夜》獻唱

本月3日舉行的張敬軒紅館演唱會，當晚入場觀眾皆要強檢，包括12名《聲夢》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲、冼靖峰、張馳豪、何晉樂及文凱婷等，還有環球唱片旗下歌手曾比特（Mike）、周子涵（Kerryta）與涂毓麟（Oscar）。

炎明熹冼靖峰檢測結果為陰性

《聲夢》學員所屬的「愛爆音樂」回覆《明報》，稱炎明熹與冼靖峰因這兩日（8、9日）也有演出工作，故他們看張敬軒演唱會後已做檢測，結果為陰性。至於昨晚參與《慈善星輝仁濟夜》演出的聲夢學員已即時做快速檢測。公司會配合衛生防護中心指引，依程序跟進，並盡快安排學員做檢測，昨晚表演時亦會戴上口罩。

環球：盡快安排睇騷歌手做檢測

環球唱片回覆稱會盡快安排當晚在場的Mike，Oscar及Kerryta做檢測。座上觀眾之一的胡蓓蔚表示之前用「回港易」返港，根據規定每兩日就要做核酸檢測，於1月5日做了檢測是陰性。胡定欣稱昨晚7時已到醫院檢測，說：「剛收到報告顯示Not Detected， 祝大家身體健康！」

昨晚無綫舉行《慈善星輝仁濟夜》也特別安排，只安排仁濟董事局成員、主席、總理及嘉賓等跟節目有關人士進場，沒有招待其他現場觀眾；原本安排傳媒採訪也取消。部分演出嘉賓與司儀皆戴口罩上台，打頭陣表演是陳潔靈跟4名《聲夢》男學員張馳豪、何晉樂、林智樂及孫漢霖，陳潔靈戴透明口罩，其他四人皆戴醫療口罩加強保護。

戚黛黛隔離期滿回家

前港姐季軍戚黛黛於1月4日跟機師丈夫Calvin被安排入住竹篙灣隔離營，因Calvin最近跟確診的機師在同一班航機，成為密切接觸者。戚黛黛只需隔離4日，昨日已完成隔離檢疫，可以回家，但丈夫尚未完成隔離。她給老公留言：「再見竹篙灣！很高興回到家！Calvin，你回家的日子也在倒數了！」

舒淇前日表示相隔兩年回到香港，昨日她在社交平台放閃，以老婆視角偷影老公馮德倫的靚仔照片，又展示收到的幾封利市，留言：「一回來就喜氣洋洋。」有網民驚訝舒淇返港為何不用隔離？另有網民代回應，相信舒淇申請了「回港易」，有抵港前三天做核酸檢測陰性結果的報告證明，可以免受14天強制撿疫。

工作叫停 林盛斌：好夢幻

林盛斌（Bob）最近的工作又因疫情受影響，原本排得滿滿的工作叫停，他稱這兩星期多個活動暫停，留言：「聽住個經理人逐單逐單話畀你知，嚟緊邊單cancel咗，邊單無限期postpone，個感覺就好似兩年前咁，好夢幻！唯有不斷同自己講『搵得番嘅，呢一刻最緊要平安、健康』。」

娛樂組