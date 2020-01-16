MIRROR演唱會影碟首日預購 網絡大塞車 鏡粉未天光到唱片舖排隊

MIRROR演唱會雙碟Blu-ray自宣布本月17日推出後，令「鏡粉」們興奮。雙碟Blu-ray除收錄演唱會，還有兩本共超過200頁的珍藏版相冊，收錄MIRROR演唱會台上表演及幕後未曝光片段；另外還附有13張MIRROR封面相卡，以及隨機附送的一張寶麗來照片，共3款。不過有鏡粉擔心買不到及再掀炒風，官方其後再公布預購安排，表示疫情下避免人多聚集，與唱片店商討後，安排昨日起在店內及網上接受預購，每人限購兩隻。

首兩批影碟火速售罄

昨日首天預購，網站一度擠塞，很多鏡粉稱未能進入網站，首批及第2批影碟於網上很快售罄。至於多間唱片店，有鏡粉早上5時半已排隊，唱片店以派籌形式分流，有店舖派出數百個籌。有訂到第一批碟的鏡粉可於1月31日取貨，第二批影碟預計要3月中才有貨。有攞到籌的鏡粉開心說得咗，並留言：「為咗個演唱會碟，大家可以去到幾盡呢？」又有問：「今朝有幾多『前夫』去咗排隊？」

盧瀚霆（Anson Lo）過去一年在歌影視取得佳績，近日獲一班「神徒」（粉絲暱稱）在銅鑼灣崇光及尖沙嘴買下大廈外牆巨型LED屏幕廣告。

盧瀚霆現身銅鑼灣打卡

崇光廣告每10分鐘播出一次Anson Lo過去一年得過的獎項，以及曾演出過的電視劇及電影成績。尖沙嘴的3層LED大屏幕播出相同視頻，每兩分半鐘播一次，神徒們承諾會陪他繼續走下去。

Anson Lo為了答謝粉絲，昨日在經理人花姐（黃慧君）陪同下現身銅鑼灣的廣告前打卡，其間做出其歌曲《Megahit》招牌手勢，令現場粉絲尖叫。由於現場人多車多，Anson Lo停留一會便離開，又叮囑粉絲要小心過馬路。

姜濤Lokman為品牌拍造型照

MIRROR成員代言的產品都吸引粉絲搶購，近日姜濤、Lokman（楊樂文）及Jer（柳應廷）為品牌聯乘《千與千尋》系列拍攝造型照；姜濤表示動畫故事提醒他要堅持走自己想走的路，好好珍惜一直支持他的人。Lokman亦說了解動畫故事的深層意義，要好好活出真我。

娛樂組